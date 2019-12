10 незамеченных релизов ноября

По традиции собрали не самые громкие ноябрьские релизы, которые нельзя пропускать.

Текст: Давид Чебанов

JABO — «2020»

«На этот альбом меня сподвигла любовь», — так говорит начинающий трэп-музыкант из Москвы, который старается делать привычные нам клубные бэнгеры чуть добрее. При этом музыка в его творчестве — не самое главное. На первом плане всегда сам JABO, транслирующий безграничный позитив: он произносит мотивационные речи, желает всем здоровья и счастья, советует ценить близких. «Современный трэп без дичи», как сказал Виталя из ЛАУД.





Bad Zu — «Varvar»

Электронный коллектив Bad Zu, известный по совместкам с SALUKI, OFFMi и «маслом черного тмина», выпустил второй полноформатный проект. «Varvar» рисует мир, в котором все народные традиции перемешались настолько, что единственное, что остается, — пуститься в пляс.

Среди гостей — SALUKI, продюсер OSA, вокалистка k1k1 и электронщик Summer of Haze.

Roddy Ricch — «Please Excuse Me For Being Antisocial»

В последнее время Young Thug нереально продуктивен — второй альбом за год!

А если серьезно, между Тагом и Roddy Ricch, засветившимся в этом году на обложке фрэшменов XXL, действительно сложно найти отличия — все те же «slatt», схожие фиты (Gunna, Lil Durk), рваные вокальные партии и минималистичные биты. Удивительно, что парень даже не подписан на лейбл Таггера YSL Records — там бы он был, пожалуй, лучшей копией босса.

Clams Casino – «Moon Trip Radio»

Батя клауд-рэпа (и мы cейчас не про Фараона) выпустил очередной инструментальный релиз. Угрюмые семплы, приглушенные драм-партии и неотпускающее ощущение безысходности — «Moon Trip Radio» напоминает путешествие не на Луну, а вглубь собственных страхов.

DJ Shadow – «Our Pathetic Age»

Пионер трип-хопа объединился с десятком гостей, среди которых Pusha-T, Nas, Run The Jewels Dave East и море других андеграудных исполнителей. Половина — коллаборации, половина — сольные работы продюсера. От джазовых барабанных соло до электроники — Shadow демонстрирует опыт работ с самыми разными жанрами.

03 Greedo x Kenny Beats — «Netflix & Deal»

Видим Kenny Beats — ставим лайк, не глядя. Kenny — главный хип-хоп-продюсер этого года, запустивший собственное шоу, куда приходят зачитать фристайлы передовые артисты (Danny Brown, Denzel Curry, slowthai). Битмейкер работает с разными стилями, начиная с олдскульного хип-хопа Freddie Gibbs и заканчивая солнечной поп-музыкой Dominic Fike.

Видим 03 Greedo — желаем ему скорейшего освобождения, ибо сейчас рэпер отбывает 20-летний срок за торговлю наркотиками и хранение оружия. Сел он в самый разгар карьеры, но это не мешает ему выпускать музыку.

«Netflix & Deal» — их неожиданный совместный альбом при участии Vince Staples, Maxo Kream, Freddie Gibbs, KEY!, OhGeesy и Buddy.

Labrinth — «Imagination & Misfit kid»

Соскучились по качественной поп-музыке? Создатель саундтрека к «Эйфории» и участник проекта LSD (с Sia и Diplo) выпустил долгожданную сольную работу, полностью оправдывающую свое название. В ней он остается верен себе и своему воображению, сращивая отголоски хип-хопа, R&B и даже госпела с коммерческим лоском чартов.

Wiki — «OOFIE»

Нью-йоркский андеграунд во всей красе — зубодробительная подача и биты прямиком из 90-х. Это первый релиз Wiki после ухода с лейбла XL и закрытия совместного проекта с Lil Ugly Mane и Antwon.

Vegyn — «Only Diamonds Cut Diamonds»

Мы уже рассказывали про Vegyn в этой рубрике — в июне он выпустил 71-трековый релиз, посвященный безопасному вождению.

В этот раз соратник Фрэнка Оушена, помогавший ему в создании альбома «Blonde», предпочел 40-секундым сниппетам и синтезаторным проигрышам полноценные EDM-композиции.

«Я хотел сделать альбом без фитов. Многие альбомы, которые продаются за счет гостей, мне неинтересны. Я не хотел делать альбом продюсера и сочинять кучу песен, в которых бы пели другие люди. Я хотел сделать сольный альбом», — признается музыкант в интервью Billboard.

Kai Whiston — «No World As Good As Mine»

Новая работа Kai Whiston, ранее работавшего с бас-электроникой. «No World As Good As Mine» — неожиданный мультижанровый эпос, в котором искаженные клубные ритмы, рок-аранжировки и современный хип-хоп сплетаются воедино.