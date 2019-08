nothing, nowhere выступит в столицах 20 и 21 августа

Джо Мулерин — 27-летний исполнитель из Массачусетса, работающий на стыке эмо-рэпа и альтернативной музыки. Этим летом он впервые выступит в России: его столичные концерты намечены на 20 августа (Санкт-Петербург, клуб Zal) и 21 августа (Москва, клуб Red).

За свою не очень долгую музыкальную карьеру nothing, nowhere успел выпустить три полноформатных альбома («The Nothing, Nowhere. LP», «Reaper» и «ruiner») и несколько EP. Сейчас он и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер готовят совместный EP «Bloodlust», запланированный на 20 сентября.