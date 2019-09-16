NOIZE MC — о современной рэп-сцене, знакомстве с Alyona Alyona и эфире на Shade 45

«Нельзя все время тусить, потому что ты превратишься в кал собаки. И нельзя все время быть ангелочком, потому что ты превратишься в занудного ублюдка», — этими и другими мудростями поделился Noize MC в интервью STUDIO 21. Также он рассказал про эфир на радиостанции Эминема Shade 45, возможный фит с Alyona Alyona, переписки с хейтерами и многое другое.
О выборе никнейма
Noize MC родился, когда Ивану Алексееву было лет 15. До этого у меня было фантастически крутое рэп-погоняло Vanilla, потому что я Ваня. Но потом я понял, что это как-то ту мач, и надо что-то менять. Тогда я придумал Noize MC. Сначала я вообще-то был DJ Noize, потому что вел дискотеки в школе на пульте, где постоянно ничего не работало, фонило и издавало любые звуки кроме тех, что нужно. Потом, поскольку я стал в большей степени MC, чем диджей, я стал Noize MC.
О знакомстве с хип-хопом
Самым первым открытием для меня была кассета Мистера Малого, которую я нашел у мамы. Я даже не знал, что это называется рэпом. Кое-что, конечно, указывало на это, например, песня «Раз, два, три, четыре, кто же самый лучший рэпер в мире».
Позже я услышал что-то страшное и попсовое типа группы Nana немецкой. А дальше уже были Beastie Boys и олдскульный хип-хоп 80-90-х. После «бистиков» сильнее всего меня увлекли Wu-Tang Clan и Tupac, Cypress Hill.
Делать рэп меня вдохновила песня Kool Keith и Prodigy «Diesel Power». После нее я понял, что рэп может быть по-настоящему крутым, а не занудным, с попсовыми женщинами на припевах.
Самые крутые MC для меня — Eminem, Tupac Shakur, а на третьем месте целая толпа пацанов, поэтому сохраним третье место в тайне.
О первых выступлениях
Я долгое время не думал, что буду фронтменом. Не представлял, что буду вообще выходить с микрофоном к людям. В своей самой первой рэп-группе я играл на клавишах и пел припевы. И только потом, когда один из участников заболел, мне все-таки пришлось записать свое гениальное музло на мини-диск, взять микрофон и читать. Я помню, что не мог пошевелиться, мне было безумно страшно, у меня дрожали коленки. Я стоял в балахоне Nirvana, держал микрофон как истукан, и на меня смотрели люди, думая: «Господи, что это за говно?». В принципе, так оно и было. Раз на десятый я научился шагать в разные стороны и иногда махать рукой.
По поводу современных исполнителей: у них все идет от обратного. Они сразу начинают прыгать, махать руками и вести себя так, как будто они суперзвезды. А читать не умеют. У меня был другой путь.
О типичном дне Noize MC
Есть несколько разных типов дней Noize MC: например, день дома во время учебного года. Это выглядит практически идеально с точки зрения ЗОЖа и социальной ответственности. В восемь утра (иногда чуть раньше) звенит будильник, я просыпаюсь, иду будить своих двоих детей и начинаю собирать их в школу. Готовлю завтрак, отвечаю на вопросы типа: «Папа, где мои штаны?», помогаю их найти, а иногда надеть, если человек не справляется. После этого надо успеть довести их до школы. Потом я, как правило, иду в спортзал. После тренировки я направляюсь на репетиционную базу, она же студия. Там у меня либо репа, либо я что-то сочиняю — в общем, рабочий день. Этот идеальный день посвящен музыке на 40-60%.
Есть тип дня гастрольный. Ты в ужасе просыпаешься в 4:30 или в 5:20 от стука в дверь своего концертного директора. Кое-как выползаешь из кровати, у тебя может болеть голова, ты можешь быть с похмелья после невероятной вечеринки. Самое главное — это баланс. Нельзя все время тусить, потому что ты превратишься в кал собаки. И нельзя все время быть ангелочком, потому что ты превратишься в занудного ублюдка.
Так вот, я пытаюсь проснуться, после этого загружаюсь в автобус, пытаюсь занять там самое крутое место, ложусь и пытаюсь поспать до 12-13 часов, пока мы не прибудем в другой город. Саундчек я могу забакланить, если слишком плохо себя чувствую. Потом мы сидим в гримерке и ждем, когда люди заполнят зал. Если охрана плохо пропускает, я начинаю любоваться комментариями в инстаграме в духе: «Это была моя любимая группа, но теперь я считаю, что вы полные говнюки».
После этого всего я даю сокрушительно мощный концерт.
О комментариях в соцсетях
Бывают моменты, когда я думаю: «Как-то хорошо и радужно все стало, дай-ка зайду в комменты». Захожу и сразу получаю по лицу огромным лещом. Иногда я даже могу ответить. Стану ли я отвечать человеку, который пишет приятные вещи? Нет, вряд ли. Скорее всего, я выберу самого угрюмого идиота из комментариев, оскорблюсь и начну ему доказывать, что Земля круглая, дважды два четыре и так далее.
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Вчера на @radiomaximum впервые сыграл «В темноте» в формате #noizemcбезоркестра. Бит забиваю пока кривовато, но к Казани 21 сентября исправлюсь! Ссылка на полное видео с интервью и лайвом (5 песен) доступна В СТОРИС! @radiomaximum @nastroe_video @alyonaroshal @boris_bolelof
О новой концертной программе
У меня есть новый тип программы, он называется «Noize MC без оркестра». Я работаю с лупером, на мне висит гитара, укулеле, и сбоку стоят клавиши с компом. Такой тип выступления я придумал месяца четыре назад. Из них два месяца ушло на то, что я с утра до вечера репетировал.
О Хаски
На русскоязычной сцене меня сильнее всего зацепил Хаски. Но у Димы неординарная судьба: он, по факту являясь фрешменом, никогда среди фрешменов не числился. Хотя он подходит в эту категорию и по возрасту, и по тому, как звучит его музыка.
Об Alyona Alyona
Alyona Alyona — это очень плотный, по-настоящему крутой флоу. Это необычная подача, невероятно оригинальный образ артиста. Настолько крутого женского рэпа в постсоветском пространстве еще не случалось. Я бы с удовольствием с ней что-нибудь запилил.
Мы познакомились на фестивале во Львове недавно — выступали в один день. Я, правда, на ее сет не успел, потому что мы ехали туда на автобусе из Одессы. Но оказалось, что она специально нас ждала, чтобы познакомиться. Я был, честно говоря, очень тронут.
О трэпе и современном звучании
Я под трэповые биты читал неоднократно. Но если под трэпом иметь в виду еще и предельную тупизну текста, 50 раз повторять одно слово, тогда нет, я бы вряд ли сделал что-то подобное.
Поменялась ритм-секция в рэпе, сейчас характерны хеты, звуки 808 драм-машины — они теперь повсюду. Это стало таким же общим местом, как когда-то бум-бэповые биты, r’n’b в конце нулевых, когда все стали использовать клэпы вместо снейров и так далее.
Я выбираю трэп-рок: grandson или nothing,nowhere — вот такое я люблю.
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О куплете про протесты в Москве
В первую очередь, к этому фристайлу меня подтолкнули события, которые произошли на фестивале Hip-Hop MayDay в мае, когда сотрудники Росгвардии избили школьников. То же самое поведение они продемонстрировали позже, во время протестных акций в Москве. Когда я сталкиваюсь с такого рода вопиющей несправедливостью, мне хочется отразить это в творчестве.
На мой взгляд, артист не должен превращаться в журналиста, потому что это, как правило, ведет к тому, что проседает творческая часть. Ты начинаешь гнаться за какими-то сиюминутными событиями, но из актуальных вещей надо пытаться добывать экстракт вечности. Умение разглядеть в сиюминутном нечто постоянное и характерное — это и есть самое сложное в работе автора.
О туре по Канаде и США
Мы должны были поехать в этот тур еще в апреле, но из-за отношений между нашими странами, которые ухудшились еще сильнее, срок рассмотрения петиций очень сильно увеличился. Каждый американский организатор, который собирается привезти иностранного артиста, должен подавать петицию в местную гильдию артистов. Только после получения ответа можно начинать делать рабочие визы. Положительный ответ на петицию пришел за три дня до вылета в первый город, поэтому мы были вынуждены перенести тур на июнь, но, к счастью, в июне все прошло просто прекрасно.
Впечатления самые лучшие. Мне очень понравились все концерты — они были мощные и максимально разные. Для меня главным впечатлением от поездки стал Сиэтл, потому что, во-первых, для меня это новый город в США, а во-вторых, этот город пропитан духом гранжа, и там куча культовых для меня мест. После выступления мы ездили к дому Курта Кобейна — там рядом стоит лавка. Как есть стена Цоя, так же есть лавка Курта Кобейна. Там все исписано фанатами, Курту оставляют сигареты и медиаторы. И мне очень понравился сам город: он небольшой, но при этом очень красивый, в нем куча достопримечательностей. Многие базовые для американской массовой культуры вещи родились там: это и «Симпсоны», и Starbucks, и гранж-музыка. При этом это еще и наукоград — там очень много ученых.
Об эфире на радио Shade 45
Я пришел туда со своим нью-йоркским другом Олегом Рабиновичем. Мы кое-как затащили туда гитары, пытались подключиться точно так же, как во время лайва на Studio 21. Но там у нас не было звукорежиссера, и парни, которые ведут передачу, тоже не могли толком разобраться, как нас подключать. В итоге я не смог подключить укулеле, все у меня работало кое-как, но выкрутиться удалось.
Но у всего этого был плюс: мы залезли на время DJ Premier, который должен был идти после нас, и он пришел нас выгонять. А иначе мы бы с ним никак не пересеклись. Он респектнул за то, что я все делаю живьем, в реальном времени. Что я мог нового сказать DJ Premier? Ничего.
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Об отличиях русского рэпа от американского
Русский рэп ближе к русскоязычной стихотворной традиции и к литературе как таковой. Американский рэп с американской поэзией не связан вообще никак. Во-первых, американская поэзия довольно специфична: там уже давно рифмовать считается дурным тоном, все американские поэты пишут белые стихи. И американская поэзия всегда была в андеграунде. Если русскоязычные авторы в период серебряного века по сути заменяли нынешних рэперов и рок-звезд, это были настоящие селебрити, рупоры, то в американской традиции такого не было, это было искусство для ограниченного круга.
О треке «Вселенная бесконечна»
Этот трек похож на Дельфина, давайте это признаем. В нем все сделано как в песне «Дверь»: нет первого припева, припев появляется только во второй раз.
Об уходе Oxxxymiron с Booking Machine
Честно говоря, я не могу сказать, что меня это каким-то образом потрясло, хотя, безусловно, вещь неожиданная. Я, в отличии от многих других рэперов, никогда не думал о том, чтобы стать каким-то административным руководителем, рассказывать другим артистам, как и что им делать. Для меня удивительнее то, что он стал СЕО Booking Machine, чем то, что он перестал им быть.
О помощи лейблов
Я состоявшийся артист, у меня уже 10 альбомов, и в принципе есть понимание, как что функционирует. Мне не нужна помощь и не нужен специфический, свалившийся с неба бюджет, потому что я уже 10 лет нахожусь на самоокупаемости. Честно говоря, меня не интересуют все материальные активы, я зарабатываю столько, сколько мне надо. Было бы неплохо зарабатывать больше, но не в ущерб тому, чем я сейчас обладаю в нематериальном плане.
О планах
Я планирую дать серию концертов с оркестром русских народных инструментов под руководством Евгений Алексеевича Алешникова — это мой преподаватель классической гитары. Это его инициатива, он изначально аранжировал несколько моих песен вместе со своим оркестром. Пока что у нас было два выступления: одно совсем небольшое в Белгородской филармонии и на открытии фестиваля «Нашествие» в прошлом году. И вот грядут полнометражные сольные концертные программы с необычным составом. В Москве это произойдет в Crocus City Hall 9 ноября, а в Санкт-Петербурге мы сыграем в клубе «Морзе» 16 ноября.
Прямо сейчас я работаю над серией синглов — этой осень выйдет, как минимум, три совершенно разных сингла от Noize MC.
Об отношениях с аудиторией
От многих артистов ждут абсолютно конкретных вещей, следования одному выверенному рецепту. Малейшее отклонение от фарватера, как правило, воспринимается в штыки. А основа моего творческого кредо как раз в постоянном эксперименте и попытках сделать что-то отличающееся от того, что было до этого, в плане построения текста и того, будет ли это стебный нелепый трек, либо глубоко рефлексивная лирика. Мне нравятся контрасты, нравится пробовать новое, и я получаю удовольствие от процесса. И мне кажется, что многие люди неправильно это воспринимают.
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Это был не я, и не я этого не говорил! #confidencial Photo by @raketa88