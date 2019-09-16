NOIZE MC — о современной рэп-сцене, знакомстве с Alyona Alyona и эфире на Shade 45

«Нельзя все время тусить, потому что ты превратишься в кал собаки. И нельзя все время быть ангелочком, потому что ты превратишься в занудного ублюдка», — этими и другими мудростями поделился Noize MC в интервью STUDIO 21. Также он рассказал про эфир на радиостанции Эминема Shade 45, возможный фит с Alyona Alyona, переписки с хейтерами и многое другое.

О выборе никнейма

Noize MC родился, когда Ивану Алексееву было лет 15. До этого у меня было фантастически крутое рэп-погоняло Vanilla, потому что я Ваня. Но потом я понял, что это как-то ту мач, и надо что-то менять. Тогда я придумал Noize MC. Сначала я вообще-то был DJ Noize, потому что вел дискотеки в школе на пульте, где постоянно ничего не работало, фонило и издавало любые звуки кроме тех, что нужно. Потом, поскольку я стал в большей степени MC, чем диджей, я стал Noize MC.

О знакомстве с хип-хопом

Самым первым открытием для меня была кассета Мистера Малого, которую я нашел у мамы. Я даже не знал, что это называется рэпом. Кое-что, конечно, указывало на это, например, песня «Раз, два, три, четыре, кто же самый лучший рэпер в мире».

Позже я услышал что-то страшное и попсовое типа группы Nana немецкой. А дальше уже были Beastie Boys и олдскульный хип-хоп 80-90-х. После «бистиков» сильнее всего меня увлекли Wu-Tang Clan и Tupac, Cypress Hill.

Делать рэп меня вдохновила песня Kool Keith и Prodigy «Diesel Power». После нее я понял, что рэп может быть по-настоящему крутым, а не занудным, с попсовыми женщинами на припевах.

Самые крутые MC для меня — Eminem, Tupac Shakur, а на третьем месте целая толпа пацанов, поэтому сохраним третье место в тайне.

О первых выступлениях

Я долгое время не думал, что буду фронтменом. Не представлял, что буду вообще выходить с микрофоном к людям. В своей самой первой рэп-группе я играл на клавишах и пел припевы. И только потом, когда один из участников заболел, мне все-таки пришлось записать свое гениальное музло на мини-диск, взять микрофон и читать. Я помню, что не мог пошевелиться, мне было безумно страшно, у меня дрожали коленки. Я стоял в балахоне Nirvana, держал микрофон как истукан, и на меня смотрели люди, думая: «Господи, что это за говно?». В принципе, так оно и было. Раз на десятый я научился шагать в разные стороны и иногда махать рукой.

По поводу современных исполнителей: у них все идет от обратного. Они сразу начинают прыгать, махать руками и вести себя так, как будто они суперзвезды. А читать не умеют. У меня был другой путь.

О типичном дне Noize MC

Есть несколько разных типов дней Noize MC: например, день дома во время учебного года. Это выглядит практически идеально с точки зрения ЗОЖа и социальной ответственности. В восемь утра (иногда чуть раньше) звенит будильник, я просыпаюсь, иду будить своих двоих детей и начинаю собирать их в школу. Готовлю завтрак, отвечаю на вопросы типа: «Папа, где мои штаны?», помогаю их найти, а иногда надеть, если человек не справляется. После этого надо успеть довести их до школы. Потом я, как правило, иду в спортзал. После тренировки я направляюсь на репетиционную базу, она же студия. Там у меня либо репа, либо я что-то сочиняю — в общем, рабочий день. Этот идеальный день посвящен музыке на 40-60%.

Есть тип дня гастрольный. Ты в ужасе просыпаешься в 4:30 или в 5:20 от стука в дверь своего концертного директора. Кое-как выползаешь из кровати, у тебя может болеть голова, ты можешь быть с похмелья после невероятной вечеринки. Самое главное — это баланс. Нельзя все время тусить, потому что ты превратишься в кал собаки. И нельзя все время быть ангелочком, потому что ты превратишься в занудного ублюдка.

Так вот, я пытаюсь проснуться, после этого загружаюсь в автобус, пытаюсь занять там самое крутое место, ложусь и пытаюсь поспать до 12-13 часов, пока мы не прибудем в другой город. Саундчек я могу забакланить, если слишком плохо себя чувствую. Потом мы сидим в гримерке и ждем, когда люди заполнят зал. Если охрана плохо пропускает, я начинаю любоваться комментариями в инстаграме в духе: «Это была моя любимая группа, но теперь я считаю, что вы полные говнюки».

После этого всего я даю сокрушительно мощный концерт.

О комментариях в соцсетях

Бывают моменты, когда я думаю: «Как-то хорошо и радужно все стало, дай-ка зайду в комменты». Захожу и сразу получаю по лицу огромным лещом. Иногда я даже могу ответить. Стану ли я отвечать человеку, который пишет приятные вещи? Нет, вряд ли. Скорее всего, я выберу самого угрюмого идиота из комментариев, оскорблюсь и начну ему доказывать, что Земля круглая, дважды два четыре и так далее.