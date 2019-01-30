Pharaoh удалил все клипы Noa с канала Dead Dynasty

В прошлом году объединение Dead Dynasty покинули сразу несколько участников (White Punk, Visnu, Saluki и другие), среди которых R&B-певец Noa (в сентябре он выпустил альбом «Stranger»). Сегодня стало известно, что Pharaoh без всяких предупреждений удалил все клипы Noa с YouTube-канала Dead Dynasty. Речь идёт о таких видео как «Старые друзья», «Вся моя» и «Будем».

«Могу лишь провести параллель с заурядной бытовой ситуацией, когда расстаешься со своей бу не на самой приятной ноте, оставляешь у нее ноутбук, а она со злости удаляет на нем все важные файлы, потому что «зая — мудак»», — так Noa прокомментировал поступок Pharaoh в своём телеграм-канале. Он также сообщил, что все клипы перезалиты на его собственный канал с небольшими правками (ищи их здесь).

«На данном моменте у нас разошлись взгляды на многие вещи, цели и ценности в жизни. «ДД до гроба» — хуйня. Мы уже все мертвы. Верьте только себе, в этом мире слишком много обмана, даже правдивого», — такое обращение опубликовал Visnu в инстаграм-сториз после ухода из объединения.

В ноябре в эфире STUDIO 21 Boulevard Depo прокомментировал распад Dead Dynasty следующим образом: «Когда я увидел новость о том, что все ребята начали покидать объединение Dead Dynasty, я станцевал танец. Наконец-то! Чуваки просто реально из этого выросли. И те цели, которые они в итоге перед собой ставят, гораздо дальше, чем быть обслуживающим персоналом Глеба Фараоновича».