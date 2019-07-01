Noa — о новом альбоме, фите с OG Buda и разбитом сердце

В эфире STUDIO 21 Noa рассказал, как продвигается работа над его новым альбомом «Меланфория», который должен выйти до конца лета. Список фитов пока держится в тайне, но есть вероятность, что кроме White Punk, на нем можно будет услышать кого-то из трэп-тусовки. Также разговор зашел о недавнем релизе Saluki, селф-продакшене и сердечных травмах.

О работе радиоведущим:

Я был ночным ведущим, и меня не особо любили. Я был зажатым, закомплексованным, но с поставленной речью и тембром, поэтому вроде как работал. Я очень хотел изучить российский поп-формат, поэтому решил окунуться в самое логово попсы, понять, за счет каких винтиков там все функционирует. За год работы на радиостанции я многое понял, и мне этого хватило.

Но в свое время я хотел этим заниматься, у меня с 13 лет была мечта стать радиоведущим. Раньше была такая радиостанция «2000», где были только джинглы и треки. Подростком я включал магнитофон, представлял, что я ведущий и объявляю трек. Но я, конечно, не знал их названий, потому что тогда не было «Шазама», и я придумывал названия на ходу, но потом понял, что это жесть.

О новом альбоме:

Мое лето началось с жесткой студийной работы. Мне нужно закончить альбом до конца лета и выпустить его, я занимаюсь этим уже с середины весны. Сейчас идет работа над продакшеном и фитами. Я думаю, что у меня на альбоме точно будет несколько интересных гостей. Один из них, кого я точно могу объявить, — White Punk.

Альбом будет называться «Меланфория». Это слово, созданное из двух слов — melancholia и euphoria. Оно описывает состояние, когда ты не знаешь, хорошо тебе или плохо. Наверняка каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда не знаешь, что тебе приносит эмоция — радость, боль, наслаждение, мучение. Что-то такое, что способствует принятию сложных решений, когда ты сам учишься себя читать.

Когда мои слушатели мне пишут, что благодаря моей музыке они стали лучше себя понимать, я чувствую себя счастливым, как ребенок. Я всегда хотел помогать людям. У меня самого всегда была куча проблем, и мне было грустно, что рядом не было друга, который мог бы мне помочь. Это же простая истина: иногда нужно просто выговориться, чтобы понять, что с тобой не так.

На этом альбоме я бросил себе вызов — его я спродюсирую полностью сам, в отличии от предыдущих релизов. Это достаточно тяжелая работа, поэтому она идет гораздо медленнее, чем в случае с моими предыдущими релизами. Для меня звук всегда был первичнее слова.

О релизе Saluki «Властелин Калек»:

У меня был доступ к несведенному материалу, когда я мог все отслушать до финального этапа. Мне уже тогда сорвало крышу от обилия и разнообразия на этом альбоме, от того, насколько легко Сеня может переходить от одной линии настроения к другой, как он может переворачивать мир и добавлять еще одно измерение к уже устоявшемуся шаблону.

Saluki пришел ко мне за определенным звуком. Мы с ним вместе работали над построением гармоний в последнем треке на альбоме, совместном с Lizer. Там я давал интервалы а-ля Джеймс Блейк голосом. Моя гитарная работа тоже пригодилась: например, на треке «Владивосток 3000» очень прикольный главный семпл — это я играю его на гитаре.





О новой пластинке White Punk:

Сейчас у White Punk готовится альбом, и он будет просто пушка. Панк становится гораздо ближе к своим слушателям, более открытым. Это будет тот самый новый звук, который сейчас ждут и любят, который на гребне волны. Очень интересные емкие панчи, и сама атмосфера — гулкие басы, отличные мелодии, которые сочетаются с голосом Панка, у которого очень интересный тембр.

О работе над музыкой:

Ко мне обычно приходят за звуком, потому что все свои релизы я свожу и мастерю сам, вопреки распространенному мнению, что я еду на студию и отваливаю кому-то огромный кэш. Я все делаю дома, в своих четырех стенах. Естественно, я хочу делиться со своими близкими музыкантами тем, что я умею.

Наша квинтэссенция звука — это песня «Смерть устала ждать» с альбома «Вампиръ» Панка. Это гулкий бас, хлесткие ударные, минорная мелодия и атмосферность (хоть я и не люблю это слово).

О возможных фитах:

С кем я очень хотел бы поработать — это OG Buda, Платина, Feduk, Yanix. Я очень хочу разрушить стереотип и показать, что даже если ты в трэп-хате, это не значит, что ты не способен на глубокие эмоции.

О песне «Стрелы в сердце»:

Эта композиция вдохновлена моими воспоминаниями о школьном выпуске, о тех сердечных и любовных решениях, которые я принимал. О том, что делать, чтобы оставить что-то внутри себя, расставаясь с человеком. Достаточно банальная предпосылка, которая ведет к небанальным внутренним реакциям.

«Стрелы в сердце» — достаточно простое, емкое выражение для обозначения тяжести в левой части груди.

Мне один раз разбивали сердце, и это было уже после 11 класса, чуть попозже. Мне понадобилось около четырех месяцев, чтобы пережить это. Нужно найти то, чему ты можешь отдаться без остатка, будь то спорт, музыка, творчество, рисование, и погружаться в это с головой. Нарабатывать свои часы как профессионал: есть же такое мнение, что если ты занимаешься чем-то более 10 тысяч часов, то ты уже можешь считать себя профессионалом. У меня так было с гитарой, я играл по 8 часов в день.

О съемках клипа:

Мы снимали сцену с влюбленными и с пикапом в районе Внуково, где поднимались самолеты. Естественно, туда съезжались различные любители потусить вечером, выкатить кальян, побаловаться всякими напитками. А мы начали разбрасывать деньги. Раскрою страшную тайну: деньги были не настоящие. А люди бегали за этими деньгами: «О боже мой! Это же бабло!», а потом мы слышали матерные проклятья в свой адрес, что это фейк. Как же так можно — разбрасываться ненастоящими деньгами!

О планах:

В этом году от меня ждать еще парочку релизов (не скажу с кем), несколько клипов и постараюсь перед альбомом дропнуть еще один сингл. По поводу мерча, обязательно в этом году что-нибудь допилим, я приложу максимум усилий, чтобы это осуществить. По поводу тура — очень сомневаюсь, может быть, точечные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.