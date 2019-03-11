Nipsey Hussle и Meek Mill выпустят совместный альбом

В этом году Nipsey Hussle был номинирован на «Грэмми» с релизом «Victory Lap», но ушел с церемонии ни с чем, потому что статуэтку за лучший рэп-альбом, как известно, забрала Cardi B. Сольных пластинок от Nipsey в ближайшее время не предвидится, зато уже летом выйдет его совместный альбом с Meek Mill — об этом стало известно из интервью Hussle для лос-анджелесской радиостанции Real 92.3. При этом Meek упоминал, что готов записаться с Nipsey, еще в декабре. С тех пор работа продвинулась незначительно, но, по словам автора «Victory Lap», это не большая проблема: «Нам просто надо запереться в студии и начать писаться», — заявил он в интервью.

Что касается Meek Mill, в феврале он рассказал о коллабе с J. Cole, который должен выйти «очень скоро». Предполагалось, что их совместный трек появится на альбоме «Championships», но этого не случилось по вине J. Cole — он предпочел сосредоточиться на собственном релизе.