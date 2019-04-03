Продажи релизов Nipsey Hussle выросли на 2276%

Как это обычно бывает, после новостей об убийстве Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе продажи его релизов резко возросли. По данным Billboard, в понедельник было продано 15 тысяч копий сборников и треков Nipsey — таким образом, рост составил 2776%. Самым популярным оказался последний альбом рэпера «Victory Lap», номинированный на «Грэмми». Самой продаваемой песней стала «Racks in the Middle» с фитами Roddy Ricch и Hit-Boy, вышедшая в феврале.

Nipsey был убит в воскресенье у входа в свой магазин The Marathon Clothing. Главный подозреваемый — 29-летний Эрик Холдер — уже задержан, его мотивы устанавливаются. В тот день он не только шесть раз выстрелил музыканту в голову и корпус, но и серьезно ранил еще двоих человек. Их удалось спасти в отличии от Nipsey, который скончался в больнице через час после происшествия.