Nike и Studio 21 запускают Air Max Класс

Nike и Studio 21 запускают Air Max Класс, который стартует 29 февраля. Он вдохновлен молодым поколением в музыке и искусстве: White Punk, Монеточкой, Айсултаном Сеитовым, Светой Comrade, Mozee Montana, Лизой Корниловой, Аминой Tenderlybae и другими.

В течение марта пройдут Air Max классы по хип-хопу, битмейкингу и современному клипмейкингу. Кульминацией станет 26 марта — Air Max Day. Это день рождения легендарной инновации, которая в этом году отмечает своё 33-летие. Воркшопы пройдут под руководством ведущего Studio 21 Сэма. Слушатели смогут посетить штаб-квартиру STUDIO 21 и посмотреть на процессы изнутри под чутким кураторством профессионалов.

Каждый год инженеры и дизайнеры Nike развивают платформу с видимой воздушной подушкой Air и представляют кроссовки будущего. Желание опередить время двигает прогресс в культуре, индустрии и технологиях. Будущее — в воздухе, людях, их идеях и действиях, поэтому в центре внимания бренда — молодые атлеты и музыканты, дизайнеры и блогеры, студенты и школьники.

В этом сезоне Nike дает возможность перенять опыт представителей современной культуры, добившихся успеха в возрасте до 22 лет, узнать про их секреты и источники вдохновения.

Музыкант и битмейкер White Punk проведет класс на тему современного хип-хопа и битмейкинга, а также разберет готовый трек с избранными участниками.

Певица Монеточка выступит на тему лирики и вдохновения.

Лиза Корнилова, Mozee Montana, Света Comrade и Амина Tenderlybae проведут открытый стол на тему разнообразия музыкальных жанров и восприятия девушек в музыке.

Режиссер Айсултан Сеитов выступит с классом и расскажет о работе с образами, метафорами и сторителлингом видеоряда.

Классы Air Max состоятся во флагманском магазине Nike на Кузнецком мосту и штаб-квартире STUDIO 21. На первый класс 29 февраля уже открыта регистрация по ссылке nikemoscow.com.

Присоединяйтесь к трансляциям классов Air Max на официальных страницах Nike и Studio 21 ВКонтакте.