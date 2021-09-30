STUDIO 21 NIGHTS

STUDIO 21 запускает серию вечеринок STUDIO 21 NIGHTS, которые станут продолжением легендарных тусовок, где встречаются самые разные представители креативной сферы — артисты, инфлюенсеры, блогеры и дизайнеры.

Первый ивент пройдет 8 октября в новом клубе в центре Москвы под названием BLACKOUT.

Выступать будут: уфимское трио ЛАУД; дуэт, который знает каждый посетитель Сигнала — Bad Zu; гений трагикомедии VACÍO; олдфаг русского альтернативного хип-хопа i61; и, конечно же, подписанты Musica36 — qurt и Smoke Bush. За пульт встанут: мрачный техно-принц Zabelin с DJ Sickfuck, Boris Redwall и ведущий субботних эфиров Петр Левинский.

Вход на вечеринку свободный, пройти смогут все, кто будет соответствовать требованиям фейсконтроля.

Территория STUDIO 21 NIGHTS — зона COVID-free, поэтому на входе нужно будет подтвердить наличие QR-кода.