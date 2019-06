«Megatron» — новинка от Nicki Minaj

После трех месяцев отсутствия в соцсетях Nicki Minaj вернулась с новым синглом «Megatron», который войдет в ее пятый студийный альбом. До этого Ники долго хранила молчание и лишь единожды появилась на фите у Chris Brown в треке «Wobble Up».

Новый сингл Минаж назван в честь одного из главных персонажей вселенной трансформеров, антипода Оптимуса Прайма. Ники впервые провела параллель между собой и этим героем в треке Future «Transformer» 2018 года («Some call me Nicki but some call me Megatron»).

Это не первый раз, когда Ники называет свои треки именами вымышленных персонажей. Ранее она выпустила сингл «Chun-Li», посвященный центральной героине игры Street Fighter, чей образ символизирует ведущее положение Минаж в рэп-игре.