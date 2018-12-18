Nicki Minaj заблокировала Meek Mill в Instagram

На днях Meek Mill решил проверить, с кем встречается Nicki Minaj, но не смог этого сделать. «Я ничего не чувствую по поводу её новых отношений», — рассказал Mill фанатам в Твиттере. «Я зашел на страницу Nicki, чтобы посмотреть на её нового парня, но обнаружил, что заблокирован».

I don’t feel nothing … and I don’t know that man to judge him … I went to check him out on her page and found out I was blocked https://t.co/oFXE5wVtPX — Meek Mill (@MeekMill) 16 декабря 2018 г.

Любопытство Мика вполне объяснимо — Nicki встречается с отцом пятерых детей, на счету которого непредумышленное убийство и 10 лет, проведенных в тюрьме. Nicki и Meek Mill расстались зимой 2016 года — тогда рэп-дива написала в твиттере: «Если кому-то интересно, да, я теперь одна. Планирую сфокусироваться на работе и в ближайшее время поделиться с вами новым материалом».

Ранее стало известно, что Minaj и Drake больше не следят друг за другом в инстаграме. Многие фанаты считают, что причиной взаимного анфолловинга стало примирение Дриззи с бывшим парнем Оники Meek Mill (их фит «Going Bad» вошёл в свежий альбом Милла «Championships»).