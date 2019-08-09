7 фактов о рэпере NF, отобравшем первое место в Billboard у Chance the Rapper

Рассказываем об артисте, который за последние семь лет умудрился перейти дорогу Eminem, Chance the Rapper, рассориться с несколькими лейблами и записать два чарт-топпера Billboard 200.

Текст: Николай Неверов

Дебютный альбом Chance the Rapper «The Big Day» можно назвать одним из главных разочарований 2019 года: по итогам прошлой недели релизу не удалось взобраться на вершину Billboard 200. К всеобщему удивлению, на первом месте оказался малоизвестный исполнитель NF. 26 июля мичиганский рэпер, чей псевдоним — не что иное, как аббревиатура его имени Нейтан Фейшерштейн, выпустил 4-й студийный альбом «The Search». Тираж альбома составил 130 тысяч копий, а общее количество стримов остановилось на отметке в 58 миллионов прослушиваний. Для сравнения, объем продаж «the Big Day» (2 место Billboard 200) — 108 тысяч экземпляров и 104 миллиона прослушиваний на стриминговых площадках.

Несмотря на столь впечатляющую статистику и немалую фан-базу в Штатах, NF до сих пор неизвестен широкой хип-хоп публике. Мы подобрали самые интересные факты о жизни и творчестве Нейтана Фейерштейна.

Поехали!

Почему Нейтан начал заниматься музыкой?

NF вырос далеко не в лучших условиях. Детство рэпера прошло в небольшом городке Глэдуин, штат Мичиган. Как признается сам артист, в городе было просто нечем заняться, а ближайший кинотеатр был в нескольких часах езды. После того, как родители Нейтана развелись, его воспитывала мать и отчим. Однако через несколько лет из-за наркотической зависимости и жестокого обращения с детьми женщину лишили родительских прав, а детей (NF и его сестер) забрал отец. В 2009 году мать NF скончалась от передозировки опиоидами, на тот момент артисту было 18 лет. По словам рэпера, с помощью хип-хопа он убегал от реальности. Первые свои треки он записывал на караоке-машине, будучи еще совсем ребенком. Но дебютный сольник «Moments» увидел свет только в 2010 году.

Какую музыку он пишет?

Многие считают, что подавляющее большинство треков NF — христианский рэп, хотя сам исполнитель это неоднократно отрицал. В одном из последних интервью Нейтан говорил: «Да, я верующий, но моя музыка никак не вписывается в жанровые рамки христианского рэпа. Если смотреть на мир только с одного угла, то ты вряд ли сможешь достучаться до людей. Я пишу о своей жизни, и чтобы понять меня, не нужно быть верующим». И все же, треки NF неоднократно попадали в чарты христианской музыки. Такой парадокс.

Также NF очень часто заявлял, что религиозная принадлежность человека может вообще никак не влиять на его профессиональную деятельность. В интервью для CBN News рэпер задал риторический вопрос: «Если я христианин и работаю сантехником, значит ли это, что я христианский сантехник?».

Тем не менее, религиозные идеи красной нитью проходят через все творчество мичиганского исполнителя. Так, в треке «All I Have» он читает: «Я не живу во имя мира. Я живу во имя всевышнего. Я живу во имя всевышнего». Нейтан также принял участие в нескольких христианских хип-хоп проектах: записал гостевой куплет для альбома Flame «Royal Flush», а в 2015 году выпустил джойнт «Til the Day I Die» вместе с американским исполнителем TobyMac.

Как ему удалось возглавить чарт Billboard 200?

В рейтинге Billboard 200 учитывается несколько основных параметров: обычные продажи альбома, покупки отдельных синглов (т.н. Индекс TEA) и стриминги. Ситуация чем-то напоминает прошлогоднюю историю с «Astroworld». По оценкам музыкальных аналитиков, альбом должен был разойтись тиражом в 95 тысяч экземпляров. И все же благодаря ажиотажу в iTunes и акциям на официальном сайте NF альбом продавался вместе с автографами и мерчом — продажи удалось значительно увеличить. Немаловажную роль сыграло и другое спецпредложение — альбом шел в комплекте с билетами на концерт. Как результат, обычные продажи составили 84 тысячи экземпляров, а общее число проданных копий преодолело планку в 130 тысяч. К слову, это лучший показатель 2019 года.

Можно ли назвать лидерство в Billboard 200 первым крупным успехом NF?

Чарт-топ «the Search» — в некоторой степени, повторение успеха предыдущей пластинки NF. В 2017 году четвертый студийник Нейтана «Perception» так же дебютировал на первом месте в Billboard 200. В первую неделю релиз приобрели 55 тысяч раз (это был антирекорд чарта). Два сингла с альбома, «Let You Down» и «Lie», стали настоящими радиохитами и на долгое время поселились в мультижанровых чартах англоязычных радиостанций. В 2019 году «Perception» получил платиновую сертификацию.

Является ли он подписантом какого-либо лейбла?

После выхода дебютного релиза NF заинтересовался менеджмент Xist Music. В 2012 году, в преддверии выхода нового релиза «I’m Free», Нейтан подписал контракт с компанией, однако из-за разногласий по финансовым вопросам пути артиста и Xist Music совсем скоро разошлись. Через 2 года NF стал первым рэпером-резидентом лейбла Capitol Christian Music Group. Тогда же он выпустил EP «NF», первый по-настоящему успешный релиз: проект дебютировал под номером 12 в Billboard’s Top Christian Albums Charts. Платиновый «Perception» вышел на собственном лейбле рэпера — NF Real Music при поддержке Capitol Records, а дистрибуцией последней пластинки «The Search» занимается NF Real Music и Caroline Records.

Кем он вдохновляется?

Нейтан считает, что именно Эминем вдохновил его заниматься музыкой, именно со Slim Shady были связаны его первые детские воспоминания о рэпе. В 2017 году в интервью для NME NF рассказывал: «Нет, это не значит, что я видел себя в каждом треке Маршалла и разделял все его мысли. Просто это был, наверное, первый раз в жизни, когда я слушал действительно что-то стоящее. Эм очень аутентичный, и это привлекает. Мне очень близки его вайб, энергетика и стиль. Именно поэтому лично для меня Эминем — ключевая фигура в американском рэпе. Мне нравится музыка, которая помогает тебе идти вперед, переносит тебя туда, где бы ты никогда не оказался».

Что о нем говорят коллеги по цеху?

Большинство хип-хоп гигантов стараются не комментировать восхождение NF на музыкальный Олимп, но, если присмотреться, можно найти пару интересных деталей. Так, например, многие считают, что Эминем диссил NF в треке «The Ringer» (альбом «Kamikadze»): «Это поможет мне вернуться к жизни, и она снова меня полюбит/ Я ответил этой с*ке и сказал, что если я сделаю это,/ то буду, как все в этой гребанной индустрии/ В особенности мои убогие Recovery-клоны». Но Маршалл так и не подтвердил, что эти строки были адресованы его визави из Мичигана.

С другой стороны, Logic не раз высказывался в поддержку NF, а в 2018 году Нейтан стал приглашенным гостем на нескольких совместных концертах Kyle и Logic. Во время разговора с ребятами из Z100 NF вспоминал такую историю: «На одном из выступлений Logic я стоял в бекстейдже с его продюсером и говорил ему: “Мужик, это просто безумие. Всего четыре года назад Сир выпустил свой первый альбом, и мы организовывали какой-то скромненький шоукейс”».