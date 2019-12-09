Главное о фестивале Quiksilver New Star Camp

Quilsilver New Star Camp — спортивно-музыкальный фестиваль, который традиционно проходит весной на горном курорте «Роза Хутор». В прошлом году он объединил зимние виды спорта с классикой нью-йоркского хип-хопа: хедлайнером юбилейного кэмпа стал участник легендарной группы Wu-Tang Clan — Ghostface Killah. Ближайший фестиваль, музыкальная программа которого пока держится в секрете, пройдет с 27 марта по 5 апреля.

В эфире STUDIO 21 побывали основатель и директор фестиваля Игорь Игнатьев, а также Алина Балашова — бывший профессиональный райдер и блогер. Ребята ответили на самые популярные вопросы про New Star Camp, а также рассказали, чего ждать от фестиваля этой весной.

О программе

Игорь: New Star Camp — это спортивный фестиваль, который 11-й год проходит в горах. В этом году у нас большая программа: сноубординг, соревнования, лекции, мастер-классы и музыкальная составляющая — это вечеринки, большие концерты. По сути, это выездной 10-дневный фестиваль, на котором собираются тысячи людей. Он проходит в конце марта — начале апреля, когда в Москве и в других городах не проходит никаких фестивалей. Поэтому люди едут к нам, чтобы получить музыкальные вибрации.

У нас есть несколько значимых премий в ивент-индустрии: одна из них от Event.ru — «Лучший фестиваль», еще есть Best Experience Marketing Awards или Bema — в прошлом году они назвали нас лучшим фестивалем.

О юбилейном кэмпе 2019

Игорь: В 2019 мы зафиксировали рекорд по количеству участников, плюс было очень много музыкальных выступлений. Из самого запомнившегося — Boiler Room, на котором люди так танцевали, что просел пол. Люди умудрились вколотить на полтора метра в промерзшую землю металлические балки. В целом все было безопасно и классно, но уровень энергетики просто зашкаливал.

Мне кажется, что людей привлекает обновленная музыкальная политика. Они приезжают не только за сноубордингом, но и за классным времяпрепровождением. Нам часто задают вопрос: «Я редко катаюсь, что я там буду делать?» Мы предлагаем посмотреть наши аккаунты, потому что на фестивале есть миллион способов, как провести время.

Алина: Мне подписчик недавно написал, что в прошлом году он три раза был на горе, потому что количество вечеринок было таким, что он с ним не справился.

О длительности пребывания на фестивале

Игорь: Многие думают: «Ладно, съезжу на пару дней на этот ваш New Star Camp». Потом ты видишь в лобби грустных людей, которые пытаются поменять авиабилеты и добронировать себе гостиницу. Сейчас мы продаем длинные туры на 8, 9 и 10 дней. В таком виде они будут продаваться до февраля. По нашей статистике, большинство людей едут на полный срок пребывания, поэтому короткие туры мы начинаем продавать чуть позже.

О сноубординге

Алина: Все профессиональные райдеры России приезжают на New Star Camp. Очень приятно смотреть, как они летают с трамплинов и делают трюки. Это интересно и зрелищно даже для людей, которые мало знакомы со сноубордом и не понимают, что происходит в воздухе и как называется очередной трюк. В парке сделан огромный чилаут с музыкой и со сценой, с которой все видно, как на ладошке.

О лыжном спорте

Игорь: По статистике, на курорте «Роза Хутор» лыжников в сезон больше, чем сноубордистов. По нашим наблюдениям, сноубордисты — люди более тусовые, но лыжники тоже подтягиваются. Есть мировой тренд, что лыжников free-ski (которые катаются в парке и делают всякие трюки) становится всё больше и больше, поэтому к нам они тоже приезжают.

Раньше между сноубордистами и лыжниками были терки. Есть разница поколений: ты такой на сноуборде, тебе 15, и тут усатый мужик тебе говорит: «Не наступай мне на лыжи!» и тыкает в тебя палкой. Но сейчас конфликта нет, мы все дружим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QUIKSILVER NEW STAR CAMP (@newstarcamp) 19 Ноя 2019 в 7:13 PST

О музыкальном лайнапе

Игорь: Сейчас мы дозаключаем договора со всеми иностранными артистами. В прошлом году мы попробовали работать с комьюнити — такими ребятами как Encore, Powerhouse. В Москве и вообще в России есть разные ребята, которые представляют свои тусовки. Мы выделяем день под определённое комьюнити и привозим артистов, делаем тематическую вечеринку. В прошлом году, помимо нашей музыкальной программы, таких вечеринок было три или четыре.

Традиционно из громкого — открытие и закрытие, которые проходят в «Роза Холле». Это большая концертная площадка на четыре с половиной тысячи человек. При этом в течение недели проходят разные музыкальные события и на горе, и в районе штаба. Мы проводим абсолютно разные музыкальные мероприятия — от хип-хопа до электронной музыки. Каждый может найти, что ему по вкусу.

О хедлайнере

Игорь: Мы поняли, что хотим видеть на главных мероприятиях фестиваля именно лайвы, а не диджей-сеты, поэтому в этом году пригласили группу. Какую — пока секрет. Люди обычно едут не за конкретным именем, а за вайбом — на фестивале собираются единомышленники, люди, близкие по духу. Удивительно, но у меня есть несколько тысяч людей, с которыми я познакомился лично. Из смешных моментов: иногда ты закрываешь лицо балаклавой, очками, потому что иначе тебе постоянно приходится прерываться на разговоры в стиле «как дела».

О философии фестиваля

Игорь: На протяжении 11 лет существования фестиваля идеология постепенно трансформируется и меняется. Мы всегда старались находить новые имена, новых звезд сноубординга. Контентная часть трансформируется, но мы всегда открыты к новым идеям и новым людям. Есть несколько хороших примеров, когда люди, выиграв какие-то значимые соревнования у нас на фестивале, поднимались на следующую ступеньку иерархии.

О миссии Quiksilver New Star Camp

Игорь: Мы уже много людей вовлекли в наш лайфстайл. Когда я планирую свой отпуск, я смотрю, смогу ли я покататься или нет. Мы порекомендовали партнерам и спонсорам обратить внимание на такой образ жизни. На удивление (или не на удивление), он им сильно нравится. Всем рекомендую найти себе хобби. Экшн-спорт — это разносторонняя история, в которой есть и серфинг, и скейтбординг, и сноубординг. Фестиваль масштабный, но мы не делаем разницу между прорайдерами и людьми, которые просто приехали к нам в гости. Например, Алина у нас звезда, но к ней всегда можно подойти и спросить: правильно ли я делаю?

Алина: Я всегда отвечу, если что, подскажу, это не проблема. Не надо стесняться.

Игорь: Людям, которые не имеют отношения к сноубордингу, со стороны кажется, что это такой «фестиваль для крутых». Они думают: «Что я там буду делать, если я не очень катаюсь?», потому что у нас на видео все летают вверх ногами. Это абсолютно не так. Люди, которые у нас уже были, понимают, что на фестивале есть, чем заняться, даже если ты ни разу не стоял на сноуборде. Если ты купил карту участника, тебе предлагается бесплатное занятие по горным лыжам, по сноубордингу, тест досок.

Еще люди сомневаются, будет ли снег. Весна — это то самое время, когда снег имеет идеальную кондицию. Весь зимний сезон ты скребешься по ледяным склонам, а весной снег отпускает, греет весеннее солнце, и учиться кататься и делать новые трюки становится значительно легче. Вероятность травмироваться сильно снижается.

Алина: Очень много людей приезжают в лагерь и в первой половине дня катаются просто по трассам, кайфуют. В конце марта уже очень клевая погода, греет солнце, всем комфортно. В середине дня они приходят в парк посмотреть соревнования, никто не привязан к одному месту.

О входе на фестиваль

Алина: Сноубордисты всегда хотят куда-то вписаться, пролезть, найти обходные пути. Но в этом году система будет гораздо строже и не будет пропускать «зайцев». Нужно будет купить карту участника, чтобы пользоваться всеми «плюшками» — ходить на вечеринки, йогу, соревнования в парке и так далее.

Игорь: В этом году, помимо стандартного мультипаспорта, который дает доступ ко всем мероприятиям фестиваля, у нас есть еще VIP-мультипаспорт. С ним можно пройти в зоны, где будут тусоваться все наши райдеры, звездные гости, артисты, музыканты, блогеры и так далее.