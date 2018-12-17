Организаторы турнира в Норвегии перепутали гимн Белоруссии с песней ВИА «Песняры»

Случаи, когда организаторы международных соревнований путаются с гимнами стран, происходят нередко, но инцидент на хоккейном турнире в Норвегии все равно выбивается из общего ряда.

Перед началом матча между хозяевами турнира и сборной Белоруссии гостям вместо гимна включили песню ВИА «Песняры» — «Косив Ясь конюшину».

В Норвегии вместо гимна Беларуси включили гимн Белоруссииpic.twitter.com/f8fQtpgY5o — Михаил Бирюков (@typical_aries) 16 декабря 2018 г.

Возможно, эта оплошность негативно сказалась на настрое белорусских хоккеистов, которые в итоге проиграли со счетом 1:6.