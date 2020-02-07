НЕДРЫ — «Нейро»

«Нейро» — это второй EP Ивана Ворошилова, известного под псевдонимом НЕДРЫ. На новом релизе он собрал пять треков на стыке хип-хопа, грайма и электроники, объединенных идеей концептуального трэпа в диджитал-антураже. «Это только начало», — говорит артист в треке «Едало» (клип на который вышел в конце января), и эта строчка звучит как девиз всего мини-альбома.

Ранее в интервью «Афише.Daily» Иван прокомментировал новый EP так: «Главная концепция: все может быть любым. Мне сложно называть новые треки рэпом, это электроника, андеграунд, новая русская музыка — но, конечно, идущая от рэпа».

В прошлом году в нашем интервью Иван рассказал о дебютном релизе «Бивни», службе в армии, заработках уличного музыканта и многом другом.

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