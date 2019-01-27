Lil Uzi Vert и Nav предпочли музыке игру в Fortnite

Пока фанаты надеются на возвращение Lil Uzi Vert, артист разбирается в отношениях со своим лейблом Generation Now. «Какого черта я вообще подписал этот дерьмовый контракт?», — сокрушался Uzi в одном из своих недавних видео (в котором заодно подчеркнул, что решение уйти из музыки напрямую связано с лейблом). О конфликте с Generation Now автор «XO Tour LIif3» заговорил ещё в марте 2017 и сразу предупредил молодых артистов, чтобы они не повторяли его ошибок. Тогда его недовольство было вызвано откладывающимся релизом «Luv Is Rage 2».

Lil Uzi Vert — близкий друг канадского рэпера Nav, который тоже заявил, что близок к завершению карьеры. На днях Nav выложил сториз, в которых рассказал, как они с Uzi проводят свободное время. «С тех пор, как мы с Uzi закончили с музыкой, я научил его играть в «Фортнайт», и он схватывает налету». Неизвестно, когда творчество снова вытеснит «Фортнайт» из жизни Nav и Lil Uzi, но в ближайшее время ждать от них новой музыки точно не стоит.