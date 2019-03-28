Nav пожаловался, что его игнорируют папарацци

Многие артисты недовольны избытком внимания со стороны фанатов и назойливых журналистов, но только не Nav (друг Lil Uzi Vert, недавно выпустивший альбом «Bad Habits» с фитами Meek Mill, Young Thug и The Weeknd). Он флексит изо всех сил, но никак не может добиться популярности — о своей сложной судьбе канадский рэпер рассказал в интервью изданию Pitchfork. «Я хочу славы, это проблема, которую приятно иметь. Я все еще не добился известности. Когда я выхожу из ресторана Delilah в L.A., у входа стоят TMZ и даже не фотографируют меня. Я просто в шоке. Я сажусь в свой гребаный Lambo прямо перед ними, все мои украшения на мне, а они даже не хотят меня сфоткать!». Nav очень надеется, что новый альбом изменит эту неприятную ситуацию.

Тем временем у Lil Uzi Vert проблемы посерьезнее: недавно выяснилось, что он никак не мог выпустить альбом «Eternal Atake», потому что гулял с девушкой своего босса по лейблу Generation Now — DJ Drama. Несмотря на то, что Uzi уже подписал контракт с новым дистрибьютором (Roc Nation), судьба «Eternal Atake» остается неизвестной.