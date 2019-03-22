Meek Mill, Young Thug и The Weeknd на альбоме Nav «Bad Habits»

Канадский рэпер Nav (близкий друг Lil Uzi Vert, сотрудничавший с Travis Scott и Metro Boomin) выпустил альбом «Bad Habits». Релиз стал неожиданностью для фанатов артиста, потому что некоторое время назад он объявил о завершении карьеры из солидарности с Lil Uzi, который никак не может разобраться в отношениях со своим лейблом Generation Now. Genius пишет, что Nav решил выпустить альбом после того, как его менеджер Cash слил в сеть EP «Brown Boy».

В списке гостей «Bad Habits» — Meek Mill, Young Thug и The Weeknd, причем Абель не просто записал фит, но и стал исполнительным продюсером альбома. Несмотря на то, что Metro Boomin не участвовал в создании релиза, они с Nav собираются выпустить сиквел микстейпа «Perfect Timing» в этом году. Кроме того, Nav сообщил, что куплет Lil Uzi не появился на альбоме, так как этому препятствовали сооснователи Generation Now DJ Drama и Don Cannon.