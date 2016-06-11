Мутко: Россия? Вчера на поле Марселя была лучшая сборная Евро

Глава РФС и министр спорта Виталий Мутко уверен в положительном выступлении сборной России на Евро-2016. Спортивный чиновник считает, что отечественным болельщикам следует гордиться национальной командой.

«Я даже не хочу никаких прогнозов, задач. Просто если ребята реализуют свой потенциал, я думаю, у нас всё будет хорошо. Главное, чтобы мы гордились ими, видели, что эти парни всё, что у них есть за душой, отдавали ради команды, ради страны. Хочется, чтобы это было так.

Вчера был на тренировке команды, на стадион в Марселе вышла лучшая команда Евро! Так что всё нормально. Чувствуется, конечно, все в предвкушении. Такой турнир, праздник футбола, настроение хорошее у всех. В городе обстановка хорошая. Главное, чтобы наши парни играли так, как они умеют, чтобы болельщики болели, все радовались хорошему футболу, остальное всё придёт», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».