«Как я провел это лето» — релиз от артистов объединения Musica36

«Как я провел это лето» — это первая компиляция от лейбла Скриптонита Musica36, состоящая из шести треков. Среди исполнителей — как уже знакомые широкой публике 104 и Truwer, так и менее известные артисты Райда, Kali и Maqlao. При этом в треклисте присутствуют и Скриптонит, и его инструментальный проект Gruppa Skryptonite.

В начале этого месяца Truwer, бывший участник Jillzay, вернулся с синглом «Медали» после почти годового перерыва. Его предыдущий трек «Joe Pesci», записанный со 104 и лондонским рэпером Lil Freezer, выходил в августе 2018.