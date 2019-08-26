Murda Beatz — о начале сольной карьеры и своем топе продюсеров

Большая часть карьеры Murda Beatz прошла в тени рэперов, и люди слышали о нем только благодаря продюсерскому тегу. Но пришло время все изменить. Первую половину года Шейн провел, работая над проектами Chance the Rapper, Quavo и A$AP Rocky, а в августе решил запустить сольную карьеру. Теперь он будет выпускать музыку под собственным никнеймом.

Оригинал материала на Complex

Перевод: Николай Неверов

«За каждым великим рэпером стоит продюсер», — рассказывает Murda Beatz изданию Complex. «Мы, продюсеры, заслуживаем звания «артист», хотя нас часто обделяют вниманием и почестями. Но сейчас у нас стало больше возможностей. Вместо того, чтобы продавать все работы рэперам, мы можем выбирать лучшие биты и звать на них своих любимых артистов».

Недавно Murda дебютировал с треком «Shopping Spree» и его экранизацией. Гостевыми куплетами на джоинте отметились Lil Pump и Sheck Wes. Видео не без доли юмора рассказывает историю заводного трио, которое тратит деньги на всякие странные безделушки: инвалидные коляски, собаки, винтажную одежду. Трек стал приятным аперитивом перед грядущим релизами (а их планируется очень много).

Complex поговорил с Murda Beatz о новой главе в его музыкальной карьере, клипе «Shopping Spree», вышедшем сборнике Quality Control и реакции слушателей на дебютный альбом Chance the Rapper. Также Шейн поделился своим топом продюсеров.

Расскажи немного о работе над клипом с Lil Pump и Sheck Wes. Какой вайб они принесли на съемочную площадку?

Это было просто нереально. Вообще, мы отлично общаемся и вне работы. Несмотря на то, что в музыкальной индустрии сложно найти близких по духу людей, Sheck и Pump — мои хорошие друзья. Одним словом, кайф. Мы просто веселились и получали удовольствие от происходящего.

Объясни, почему ты решил дебютировать именно с этим треком?

Ну, мы с Pump записали его несколько месяцев назад, и я решил дропнуть сниппет в Instagram. Sheck оставил в комментариях эмодзи огня, типа: «Йоу, трек — просто пушка». В итоге, я написал ему: «Так, может, ты тоже залетишь?». Мы быстро уладили все детали и продолжили работать над песней. На самом деле, все прозаично: я просто решил выпустить этот трек первым.

Почему сейчас самое подходящее время для запуска сольной карьеры?

Слушай, полтора года назад я подписал контракт с Interscope, но в 2018 было столько работы, что с дебютом пришлось повременить. Тогда я продюсировал очень много проектов и параллельно начал заниматься диджеингом. Сейчас, когда я стал опытном диджеем, у меня наконец появилось время на сольную карьеру.

Как считаешь, нужно ли продюсерам развивать личный бренд и продвигать свое творчество, как это делают исполнители?

Да, абсолютно точно. За каждым великим рэпером стоит продюсер. Мы, продюсеры, заслуживаем звания «артист», хотя нас часто обделяют должным вниманием и почестями. Но сейчас у нас стало больше возможностей. Вместо того, чтобы продавать все работы рэперам, мы можем выбирать лучшие биты и звать на них своих любимых артистов. Это намного интереснее и продуктивнее.

Топ 5 продюсеров всех времен от Murda Beatz : Dr .Dre , Swizz Beatz , Scott Storch , Boi -1Da и Murda Beatz

Не так давно ты опубликовал сниппет фичера ASAP Rocky и Offset. И как они вообще решили записать совместку?

Изначально это была демка сольного трека Offset. Она была настолько крутой, что я решил показать ее Ракиму. Он тоже проникся этим вайбом и записал свой парт. Уже скоро релиз!

Что можешь сказать о совместной работе Rocky и Offset?

Они очень здорово дополняют друг друга. Флоу Offset вкупе с умением Rocky передать любую эмоцию своим голосом рождает что-то нереальное.

Кстати, насчет Rocky, я уверен, что ты следил за всей этой ситуацией в Швеции. Ты связывался с ним во время заключения, поддерживал его?

На самом деле, ситуация немного дикая. Когда ты не знаешь, что может произойти с тобой в чужой стране, тебе, очевидно, не хочется туда ехать. Мысленно я был с ним и его семьей. Очень рад, что Rocky вернулся домой. Как раз сегодня звонил ему. Надеюсь, что словимся на студии и запишем еще что-нибудь новенькое.

Недавно у тебя в твиттере появился отрывок джоинта с Quavo, City Girls и Megan Thee Stallion. Расскажи немного об этом коллабе.

Да, этот трек вошел в «Quality Control Vol.2», который вышел в прошлую пятницу. Мне он очень нравится…. Сначала мы работали над треком только с Quavo, а потом он решил пригласить еще City Girls и Megan.

Ты спродюсировал один из треков на последнем альбоме Chance the Rapper. Ты следил за фидбеком слушателей на «The Big Day»?

Да, я послушал релиз. Чувствуется, что была проделана колоссальная работа. В альбоме Chance решил запечатлеть важный момент своей жизни, день свадьбы. Он пытался передать эту атмосферу, поэтому и музыка получилась танцевальной. Я работал над «Ain’t Single No More». В треке Чанселор рассказывает о встрече с возлюбленной и свадьбе. Эдакий заводной свинг-дэнс, который переносит слушателя в 90-е. Трек-тусовка!

Что бы ты сказал людям, которые критикуют рэперов и других музыкальных исполнителей за такую лирику, треки о браке и любви?

Я считаю, что наша главная задача дарить любовь и добро этому миру, иначе ему придет конец. И этого не стоит забывать. Знаю, что сейчас многие СМИ живут за счет контента о всяких скандалах, происшествиях и прочем негативе. Но первична любовь. Помните об этом, и тогда в жизни все наладится.

Планируешь в ближайшее время выпустить полноценный лонгплей?

Да, уже совсем скоро. Я практически без перерывов работаю над новой музыкой. Правда, я не ставлю себе никаких дедлайнов, поэтому… Просто оставайтесь на связи!

Начало сольной карьеры и куча новых дропов в ближайшее время — кажется, более подходящего случая для обращения к фанам и представить нельзя. Что бы ты хотел сказать своим слушателям?

Сейчас хотел бы сказать, что всю мою музыку я пишу только для фанов, чтобы они получали удовольствие и тусовались. Я просто стараюсь делать качественную музыку в разных жанрах, в том числе и всякий поп. Но главное — она должна нравиться слушателю. Салют всем, ребят!

Сейчас набирает обороты челлендж с топами лучших хип-хоп исполнителей в истории. Кого ты считаешь величайшими продюсерами всех времен?

Dr.Dre, Swizz Beatz, Scott Storch, Boi-1da и Murda Beatz.

Хочешь еще что-нибудь сказать читателям?

Ах, да! Несколько дней назад был анонс: я стал приглашенным гостем в туре ASAP Ferg и MadeinTYO. Будет очень круто! Так что, если где-то рядом с вами будет наш концерт, то скорее бегите за билетиками!