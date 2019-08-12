Murda Beatz запремьерил совместку A$AP Rocky и Offset

Murda Beatz — один из главных хип-хоп-продюсеров современности, автор музыки для таких хитов как «Butterfly Effect» и «MotorSport». В минувшие выходные он выступал на одном из канадских фестивалей, где запремьерил ещё не вышедшую коллаборацию A$AP Rocky и Offset. Никаких подробностей о том, как называется сингл и когда он выйдет, Murda не сообщил.

Также непонятно, в какой период был записан трек — до заключения Rocky в шведскую тюрьму, либо после освобождения. Известно только то, что на прошлой неделе Babushka Boi и Murda были замечены на студии с Lil Yachty и не только (подробности — в этом влоге).

Окончательное решение по делу A$AP Rocky шведский суд примет 14 августа.