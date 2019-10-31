Mujuice — о музыке 90-х, релизе «Die Young!» и премии Jager Music Awards

14 ноября состоится вручение премии Jager Music Awards, номинантов которой уже можно найти на сайте . Одним из кураторов музыкальной программы станет электронный продюсер Mujuice. В эфире STUDIO 21 он рассказал о релизе «Die Young!», главных группах своей юности и планах на конец 2019 года.

О детстве и музыке

У меня папа дизайнер, поэтому я с детства рисовал. Но музыка поглотила меня в большей степени, чем визуальная культура. Я играл на фоно, но моим родителям хватило мудрости не заставлять меня учиться. Поэтому я играл, как хотел, и получалось несколько авангардно.

Потом все стало меняться. На меня повлияли две вещи: персональный компьютер с аудиокартой и электрогитара. Я долго не мог настроить роутинг на саундкарте, поэтому писал на тейп-рекордер. На гитаре я не мог сыграть ни одну чужую песню, зато пускал длинные дилэи.

Я застал тот период, когда все, чего не было в Советском Союзе, в один момент стало доступно. Тогда, в 1994-95, Курт Кобейн только покончил с собой, а KoЯn уже набирали популярность с первым альбомом. Одновременно возникли Aphex Twin, и электроника уже обрела мощь. Все это в целом называлось Alternative.

Когда у тебя на районе спрашивали: «Какую музыку ты слушаешь?», это был классовый вопрос. Но я в это не врубался и с радостью рассказывал о своих музыкальных вкусах. Если был выбор между Beastie Boys и Cannibal Corpse, то нельзя было сказать, что ты слушаешь и то, и другое.

Мне нравились Beastie Boys, Sonic Youth и Aphex Twin.

О своей роли в музыке

Я воспринимаю себя как электронного продюсера в широком смысле. Мне ближе слово «продюсер», потому что оно связано с созданием художественных объектов. Слово «музыкант» больше про инструменты. Несмотря на то, что я имею дело с инструментами, они не определяют мою идентичность.

О творческом процессе

Все начинается с формулировки идеи, концепта, системы правил. С того послания, которое я должен доставить посредством работы. Потом я думаю о синтаксисе, инструментарии. Так что послание в конечном итоге может меняться в зависимости от формы.

О музе

С одной стороны, я трудоголик и люблю рано вставать. Если у меня нет каких-то конкретных дел, я просто разбираюсь с железом, синтами и так далее, потому что, если что-то хорошее выходит, настроение обязательно появится. Но если у меня совсем нет настроения, я просто не прикасаюсь к работе, чтобы у меня не было отрицательного опыта.

О релизе «Die Young!»

У меня был немного габберный трек с налетом 90-х, и я порезал сэмпл Мистера Малого. Потом мы урегулировали все права и познакомились — он классный. Ремиксы делали мои друзья, из чего получилась кросскультурная движуха.

О любимом мультфильме

Мой любимый мультфильм — «Aqua Teen Hunger Force». На его закрытии пела Патти Смит.

О планах

Все любят Рождество, а мне нравится светский Новый год, в который надо успеть закрыть все старое и подготовиться к новому.

Надеюсь, в этом году мы году мы успеем выпустить довольно мрачный эйсид-техно релиз.

О Jager Music Awards

Я знаком с этой премией очень давно. Мне нравится концепт, opinion-leaders, разношерстная и эклектичная компания экспертов. Поэтому мне легко и просто сказать, что это интересная площадка. Мне нравится, как ребята сталкивают артистов на премии, и коллаборации, которые из этого получаются. Мне кажется, что это та форма кросс-жанровой коммуникации, которая идет всем на пользу.