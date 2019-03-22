Mozee Montana о баттлах, гострайтинге и сравнениях с Bumble Beezy

В эфире STUDIO 21 Mozee Montana объяснила, почему не стоит сравнивать ее с Bumble Beezy, а рэп — делить на женский и мужской. Кроме того, Алина анонсировала два альбома, которые планирует выпустить в этом году, и рассказала, на чем зарабатывает помимо музыки.

О знакомстве с хип-хопом:

С культурой меня познакомил отец, потому что он постоянно врубал Tupac и Big Pun в тачке, когда мы гоняли по Еревану и по Рашке. Мама у меня имеет абсолютный слух, она по классике. Она мне любовь к музыке прививала, а папа именно ко всей этой движке.

В дальнейшем я полюбила Nicki Minaj, сейчас Cardi B, Travis Scott, Young Thug — в общем, много всякой музыки переслушала. Я в принципе меломан, слушаю много хип-хопа и много классики. Я обожаю джаз, люблю Amy Winehouse, Radiohead, Jacob Banks.

Так случилось, что когда мне было 9 лет, не стало моего отца, и я начала писать первые стихи. В дальнейшем пошла какая-то движка у нас во Владивостоке, появлялись локальные звезды. Потом мы с моим одноклассником решили: «Блин, все читают, почему мы не можем?». И мы делали фристалы за моей 57-й школой во Владивостоке.

О женском рэпе:

Я не делю рэп по гендерному признаку, ты либо MC, либо нет. Рэп можно делить только по звучанию и по тематике: то есть если ты пишешь о парнях, это женский рэп. А в целом, ты либо соревнуешься со всеми и доказываешь, что ты крутая среди всех, либо не читаешь вообще. Быть первой среди женщин — это такое себе, потому что на рэп-сцене очень мало девушек. На интервью всегда самый первый вопрос: «Каково быть женщиной-рэпером?». Я стараюсь как-то изменить это понятие не словом, а делом. Поэтому я пошла на баттлы Versus 140 bpm, чтобы мне ставили в пару таких же полноправных MC. Когда мне говорили на «Рвать на битах»: «Давай мы тебе подыщем каких-нибудь девочек», я всегда говорила: «Нет, зачем мне какая-то скучная посредственная девочка, если можно поставить интересного соперника и сделать крутое шоу».

Мои любимые девушки-MC — это Nicki, Cardi. Есть и менее известные девочки типа Angel Haze, еще есть крутые бабы. Но я не скажу, что сравниваю их с мужчинами. Если мне нравится их музыка, какая разница, какого они пола?

Об альбоме «Flashback»:

«Flashback» — это первый альбом из трилогии, и сейчас у меня выходит новый альбом «Flashforward». Если «Flashback» — это больше копание в детстве, куча моих страхов, то сейчас будет взгляд в будущее. Я начала больше экспериментировать со звуком и уходить от банального рэпчика. Мне нравится рэп, потому что его можно миксовать с кучей разных стилей, и это будет органично звучать. Плюс разные жанры дают тебе больше свободы в том, что ты хочешь сказать, потому что в самые эмоциональные моменты мы просто кричим, мы не навязываем туда кучу текста (а рэп — это куча текста). Мне лучше где-то поорать, попеть и показать, что я на самом деле чувствую.

О заработке:

Я зарабатываю на концертах, мерче и гострайтинге — я пишу песни на заказ всяким лейблам и так далее. Просто фишка в том, что в России это неприемлемо. Это на западе у того же Дрейка куча гострайтеров, и каждому отдана дань уважения.

Раньше я занималась бизнесом — продавала мед оптом в церкви и в мечети. Еще было несколько точек на рынке мясной продукции. Мед приносил нормальные деньги на проценте, очень хорошие поставки были. Потом на мясном рынке начались лютые траблы, и сейчас люди просто без денег сидят. Медом тоже недавно перестала заниматься, потому что церковь очень долго деньги загружает.

О планах на 2019 год:

Альбом выйдет недельки через три — в ближайшее время мы все это анонсируем. И я думаю, что где-то к осени будет еще один альбом. Стабильно два-три альбома в году, может, какой-то совместный бахнем с Аней (Voronina), но это пока не точно. Будут коллаборации, синглы, клипы — все в процессе.

Об эдлибе «вещи»:

У нас был гэнг «Делаем Вещи Entertainment», там в одно время был Bumble Beezy, Niki L, Сашмир. Я баттлилась, очень дико волновалась, у меня раскалывалась голова из-за волнений, и я хотела понять, насколько мне будет плохо от моей же читки, и я начала говорить «вещи-вещи», и в итоге это стало лютым мемасом. Я думала: «Надо че-то поговорить, бит играет, я не знаю, как себя вести».

О сравнениях с Bumble Beezy:

Я думаю, что меня сравнивают с Bumble Beezy из-за узкого мышления российского слушателя. То есть я выросла на «Fast Flow» Fike, H1Gh, когда были огромные лонгплеи и куча всяких партов от наших рэперов, которые соревновались друг с другом в технике. И я не знаю, почему сейчас думают, что фастфлоу изобрели либо я, либо Bumble Beezy. Был DragN, который тараторил бешеное количество слов, и все его любили, тренировались на этом. Кто не знает Fike «Minimum», как минимум?