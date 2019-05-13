«More» — космический клип от Flying Lotus и Anderson .Paak

Электронный продюсер Flying Lotus выпустил клип на недавнюю совместку с Anderson .Paak — «More». Режиссером видео выступил Синъитиро Ватанабэ — автор анимационного сериала «Ковбой Бибоп». В центре сюжета — чернокожий астронавт, который совершает неудачное космическое путешествие и встречает инопланетного музыкального робота.

Сингл «More» войдет в готовящийся альбом Flying Lotus «Flamangra», который выйдет 24 мая и будет состоять из 27 треков, включая «Fire Is Coming» (в клипе на эту песню снялся легендарный режиссер Дэвид Линч).

Последняя пластинка Anderson .Paak «Oxnard» вышла в ноябре после почти трехлетнего перерыва. Паак рассказал, что закончил «Oxnard» и «Ventura» одновременно, но решил отложить один из релизов, потому что не хотел делать лайв-программу слишком длинной. По словам артиста, Окснард для него — город детства, «подаривший ему голос», а Вентура — местечко по соседству, где он «обрел глубину».