Первый в России онлайн-фестиваль «Молодая культура» — в эфире 25 апреля!

STUDIO 21 и PUMA представляют первый в России онлайн-фестиваль «Молодая культура», который пройдёт 25 апреля с участием самых актуальных хип-хоп-артистов. Среди гостей — Feduk, Velial Squad, Антоха MC, Saluki, Lovesomemama, NXN, Redo, Everthe8 и Basic Boy. Фестиваль стартует в 17:00 и в течение пяти часов будет транслироваться в радиоэфире STUDIO 21 и социальной сети ВКонтакте. Зрителей ждут лайв-программы, бэкстейджи и эксклюзивные интервью.

Тридцать счастливчиков попадут в концертную студию и увидят всё своими глазами! Хочешь оказаться среди них? Тогда затягивай потуже шнурки новых RS-X и заполняй анкету! Ты можешь сделать это онлайн или в любом магазине PUMA в своём городе.

Заполняй заявку прямо сейчас, окажись в числе избранных и выиграй крутые призы от STUDIO 21 и PUMA!

Не упусти реальный шанс попасть в концертную студию онлайн-фестиваля «Молодая Культура»!