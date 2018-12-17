Mnogoznaal и Visnu — о клипе «Гостиница Космос», перепалке с Kizaru и коллабе с Ёлкой

Недавно Mnogoznaal выпустил клип на один из своих главных треков — «Гостиница Космос». Максим заглянул в нашу студию вместе с режиссером Гошей Visnu, чтобы поподробнее рассказать об этой работе и планах на 2019 год. В их числе — фит с Ёлкой, экранизация целого альбома и первый комикс о вселенной Mnogoznaal.

О клипе «Гостиница Космос»:

Mnogoznaal: Мне непонятно, почему некоторые сцены не смогли декодировать. Например, сцена с мужчиной и гербом города Печора — её вообще никто не понял, хотя, если по деталям её рассмотреть, она достаточно доступная. При этом люди, когда смотрят клипы, всегда обращают внимание, в какой одежде артист, палёная она или нет, а тут — достаточно простые детали для того, чтобы сложилась определенная картина. Этой сцене не уделили достаточно внимания. Я могу продекодить только те вещи, которые никто не может знать.

Сцена, где парень повесился — некоторые в комментариях пишут, что это про парня, о котором я читал в «11», того парня звали Артём. Парень, который в этом клипе, его зовут Стас. Он мой сосед, жил в квартире напротив меня. Однажды я возвращался со школы, мне было лет 10, а его труп выносили (он повесился). Это не было потрясением, просто было необычно: у него вся шея была перемотана после удавки. Меня это сильно тронуло в том возрасте. Я пошёл, смолотил крест из двух досок и поставил посреди двора. Это как раз тот двор, где находится гостиница «Космос». Потом он мне снился очень часто. В клип я его попросил внести, потому что всю жизнь я смотрел на гостиницу «Космос», и мне захотелось запечатлеть его судьбу. Потому что многие люди вот так и пропадают, а так его история запечатлена.

Долгое время мы не могли найти актёра на его роль. Единственный актер, который соглашался сыграть, был совсем не похож на Стаса. Я ринулся последний раз посмотреть сайт, где актеры оставляют свои анкеты, и увидел этого парня, он вылитый Стас! В этом и прикол, я всем показал, кого знаю, — он вылитый. Я ему тоже это сказал. Спасибо ему большое, что он нам попался.

Лучше всех и проще мне всегда работается с Гошей. Я знаю, что иногда нас немножко заносит в идеях, но в итоге получится наш собственный почерк, который запомнят, и, возможно, он даже будет на кого-то влиять.

Visnu: Нам особо не пришлось ничего придумывать, музыка Макса уже всё придумала. Я считаю, что Макс — лучший музыкант в России. Мы каждый день созваниваемся, я говорю: «Макс, ты гений, я тебя люблю».

Когда я сел монтировать клип «Гостиница Космос», у меня пошли мурашки. Это был первый раз, когда у меня во время монтажа клипа чуть ли слёзы не потекли. Мне кажется, это единственная работа, которой я на самом деле горжусь.

Я очень критичен к себе как к режиссеру. Почти всё, что я делаю, мне не нравится. Я считаю, что можно лучше, и нужно расти. Это, наверно, хорошее качество.

О том, почему клип откладывался:

Mnogoznaal: Есть много житейских причин, из-за чего клип откладывался. Его надо было в любом случае снимать зимой. Прошлая зима была занята тем, что мы выпустили релиз, сделали клип «Минус 40» и поехали с Гошей в тур, поле чего зима закончилась. Мне показалось, что этот клип надо выпустить хотя бы в этом году, потому что в следующем году это было бы совсем неактуально. Короче, мы выпустили то, что должны были, просто немножко позже. Я думаю, что этот трек всё ещё актуальный.

Это не просто новый клип, я выражаю ту эстетику, которую всегда хотел выразить в клипах. Я рад, что у нас с Гошей получается это делать всё лучше и лучше. Я думаю, что в следующем году мы продолжим развиваться.

Меня всегда терзало ощущение, что я не хочу делать клипы, которые будут выглядеть американизировано. Я всегда слушал много западной музыки, но, когда я слушал русскую музыку, меня смущало, если она не отражала российских реалий. Это очень важно, чтобы в моей музыке и клипах Гоши люди узнавали себя. Там мы можем помочь им понимать себя и чувствовать себя лучше.

О человеке в маске:

Visnu: Скоро все узнают, кто это. Мы вместе придумали этого персонажа. Изначально это была обезьянка, но потом нам стали говорить, что это Паша Техник, и мы решили придумать что-то своё. Это всё происходило у меня дома, мы всегда сидим и что-то придумываем.

Mnogoznaal: По логике в следующем году мы должны выпустить свой первый комикс. Я, Гоша и Саша Otis над ним работаем. Он не то чтобы расскажет историю, параллельную клипам, но это альтернативное представление об этом персонаже. Этот человек — мой союзник, спутник, напарник и помощник. Каждый раз его играет один и тот же человек.

О Москве:

Visnu: Моё детство было счастливым, люблю своих родителей, бабушку. Всю жизнь я жил в Москве. На самом деле, я не люблю людей из мегаполиса, потому что в городе очень много лицемерия. Такие люди как Макс — они чистые. Искреннее человека я не знаю.

Mnogoznaal: Самое забавное, что я тоже не особо признавал москвичей первое время. Наверное, после того, как я познакомился с Гошей, моё восприятие изменилось. За всю мою жизнь это второй человек такого уровня искренности, с которым мне настолько весело.

О музыкальном влиянии:

Mnogoznaal: Я сейчас очень мало рэпа слушаю, очень мало. Уже два года я слушаю много этнической музыки. Не потому, что во мне есть что-то этническое, просто этнический звук реально приятно слушать.

О перепалке с Kizaru:

Mnogoznaal: Я написал, что он дуранчелос. Это же не оскорбительно, он просто недалёкий. Я не могу серьёзно к нему относиться. Давно уже не следил, что у него там происходит в музыке. Уверен, что он по-прежнему дуранчелос — это не идиот, не дебил, это очень мило, как дурачок.

Когда бифы и перепалки происходят естественным образом — это не лишнее. Я-то не любил это всё, у меня просто бомбануло, когда я прочитал его твит на тот момент, и мне захотелось с ним связаться. Но с ним сложно вести диалоги, он дуранчелос.

О Печоре:

Mnogoznaal: Я не был там уже месяца четыре и очень жду того момента, когда мы сможем снова туда поехать. Я человек из Коми и всегда буду представлять именно этот регион, как бы он меня ни ненавидел. Однажды они поймут.

Когда я последний раз уезжал, я стоял, смотрел на свой район, и было очень розовое небо и очень много снега. Я это сфоткал и начал собираться. Это очень трогательное для меня воспоминание, потому что это то, что я больше всего люблю, — розовое небо и очень много снега.

Печора — сама по себе страшная легенда. Он не ужасный, это просто лицо российской провинции на максималках. Потому что в других российских провинциях, где я был, есть хотя бы торговые центры, более-менее адекватные клубы, а Печора — это прям показатель настоящей России. Человек, который живет в таких городах, может сказать, что он по-настоящему понял и прочувствовал её.

О планах на 2019 год:

Mnogoznaal: Я надеюсь, что 2019 будет лучше 2018. Это, пожалуй, был самый сложный год за всю мою жизнь. В своё время я расскажу всё, как было. Это связано с личными аспектами. Я думаю, что и у меня, и у Гоши есть, что рассказать про этот год. На самом деле, он удивительно сложный. Надеюсь, что 2019 пройдёт спокойнее.

С релизами я не тороплюсь, поэтому ничего не могу сказать. Я много всего сделал, но мне кажется, что это всё — отстой, попробую ещё. У меня полным-полно вдохновения. Я знаю, что многие считают это самоповтором. Я считаю это почерком, но так или иначе я должен вносить новые элементы, потому что я сам не хочу стоять на месте. Но я не уйду в другой звук, потому что, если ты мой слушатель, и тебе нравится, что я делаю — отлично, мы будем на одной волне и дальше. Если никогда не нравилось, то и не понравится.

Visnu: Мы снимем фильм к альбому как-нибудь. Я не говорю, что мы его сейчас сделаем, но в планах он есть. Мы хотим масштабно развить вселенную Макса, добиться «Оскара».

О работе с западными артистами:

Visnu: Я бы хотел поработать с Ol’ Dirty Bastard, но это уже невозможно. Я считаю, что пока мне надо развиваться и снимать тут. Вот когда зарубежный артист скажет: «Гошан, я хочу, чтобы ты снял мне клип», тогда я скажу: «Ну окей, давай подумаем». А сам не хочу рваться туда, на запад, там и так хватает всех.

Я вдохновляюсь фильмами. Нельзя сказать, что я вдохновляюсь каким-то одним клипмейкером, но вообще — Hype Williams, он снимал для всех классических рэперов. Если вы не знаете, кто это, пробейте, и вы офигеете. Это легендарный для хип-хопа режиссер.

Мне нравятся клипы A$AP Rocky, но меня раздражает, что у нас все пытаются делать их фишки. Я считаю, что надо вырабатывать свой стиль и делать что-то ещё круче и своё. В большом кинематографе я пока себя не вижу, но в будущем всё возможно.

Меня постоянно спрашивают про любимые клипы, и я не могу ответить, потому что у меня их много. Но вообще, самый любимый клип, который я готов пересматривать каждый день, 24 часа в сутки — это Ol’ Dirty Bastard «Brooklyn Zoo». Он очень простой, но я обожаю этот клип.

О сравнениях с ATL:

Mnogoznaal: Я с ним знаком, я его большой фанат, и меня это сравнение ни капли не обижает. Я никогда не считал себя байтером, потому что ни разу не воровал ничьих идей, но отрицать то, что я вдохновился его музыкой, — глупо, она явно повлияла на меня. Я очень гордился тем, что ATL в каком-то году написал про мой альбом. Это действительно тот человек, которого я очень сильно уважаю.

Мы уже дважды говорили насчет совместной работы, но я полагаю, что мы оба очень занятые. Мне кажется, мы с ним похожи в том, что мы очень сильно любим музыку, но у нас много всего в жизни происходит, за чем надо следить: люди, о которых надо заботиться, и так далее. Мы, наверно, проще относимся к таким темам как фиты и тому подобное. Не думаю, что что-то в этом мире поменяется, если мы запишемся вместе. Но если мы это сделаем, я буду этим гордиться, мы не можем сделать плохой трек.

О гостевом куплете на альбоме Horus «Прометей роняет факел»:

Mnogoznaal: Мне очень нравится музыка Дениса. Мне написал Ripbeat и предложил поучаствовать на альбоме Horus. Учитывая, что я слушаю его музыку, я с радостью согласился. Конечно, для меня это был интересный опыт. Я понимаю, что он лирически сильнее, чем я, и мне надо у него учиться. Поэтому я с радостью попробовал себя на его территории.

Если честно, у меня нет желания с кем-то поработать. Я терпеть не могу фиты, у меня всегда с этим плохо. У меня вообще четыре-пять фитов, и каждый из них очень нехотя создавался, кроме, кстати, фита с Луперкалем. У меня должно быть четкое ощущение, что мой трек — это моя территория. Мне очень важно, чтобы я отвечал за то, как в финале будет звучать трек.

О саундтреке к фильму «Симбиоз»:

Mnogoznaal: Мне предложили, чтобы я отдал свою музыку на саундтрек данного фильма. Скажу честно, я не совсем понял эту картину. Я понимаю, что Дмитрий Иванов, который её делал, очень талантливый, я его очень уважаю, но скрывать не буду — этот фильм я не понял. Посмотрите фильм «Симбиоз» и сделайте свои выводы.

Я мечтаю писать саундтреки. У нас есть любимый режиссер в нашей стране — Юрий Быков. Он, наверно, входит в топ-3 личностей из нашей страны, которые для меня легенды (я имею в виду, из живых). Я не думаю, что ему когда-нибудь понадобится рэп в фильмах, но, если он это услышит, мы будем очень счастливы с ним поработать.

О начале карьеры:

Mnogoznaal: Я делал рэп с 12 лет, потом его забросил. Потом я услышал микстейп Flatbush Zombies «Better off dead» и подумал, что я опять хочу вернуться во всё это и попробовать ещё раз. Короче, я в тайне от всех начал записывать музыку.

Я кем только не работал: дворником, потом в университете надо было стоять и фотографировать документы — мы с моим другом целый день этим занимались. Это был очень маленький заработок, но эта работа мне очень быстро досталась. Чистил крыши в качестве подработки. Я использовал любой способ заработать на первый микрофон. Я его купил и перестал читать рэп. Но потом через пару лет я к нему вернулся.

О музыкальных обзорах:

Mnogoznaal: Раньше я читал, но потом мне просто стало неинтересным мнение кого-то, кто не может это понять. Поэтому я сейчас меньше читаю, но меня не оскорбляет, если кто-то посмотрел и подумал: «Блин, ни слова не понял, какой-то бред». Это нормальная реакция. Человек не должен это понимать, это не что-то гениальное. Если ты это понимаешь — отлично, если нет, то это тоже в порядке вещей.

О певице Ёлке:

Mnogoznaal: Мне очень льстит, что ей нравится моё творчество. Когда я узнал об этом, я шёл до своего друга в Печоре, чтобы в подъезде покурить. Я показал ему: «Смотри, Ёлка про меня написала, и он такой: да ну нафиг!». Лиза — прекрасный человек, и я этим очень горжусь нашем общением. Я очень многому учусь у неё. Попробуем в 2019 записать фит.