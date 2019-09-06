Mnogoznaal — «Антигерой»

Клип «Антигерой» — первое видео и трек Mnogoznaal после довольно долгого перерыва. Режиссером клипа, по традиции, выступил Visnu. По словам Максима, новая песня рассказывает о том, что происходило с ним в период отсутствия: «Если ты меня знаешь давно, то не ожидаешь грандиозного возвращения. Ты знаешь, что музыку я делаю тогда, когда я почувствовал желание что-либо выразить. Теперь у меня появился канал на YouTube и много материала, который на нём окажется. Начну с непринужденной песни, бегло рассказывающей о произошедшем вокруг меня за год».

В прошлом году Максим выпустил нашумевший альбом «Гостиница “Космос”», после которого дал большое интервью сайту The Flow. Первым синглом, вышедшим после этого релиза, стал «DOF».