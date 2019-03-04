Вышел документальный фильм про Майкла Джексона (и в нем много неприятных фактов)

На канале HBO стартовал показ документального фильма про Майкла Джексона «Leaving Neverland», аналогичного многосерийному «Surviving R. Kelly» (из-за которого звезде R&B теперь грозит 70 лет заключения). Фильм рассказывает о нездоровых отношениях Джексона с маленькими мальчиками, которые путешествовали с ним, ночевали в его доме и постепенно отдалялись от своих семей. В частности, в первой серии молодые люди — Wade Robson и James Safechuck — вспоминают, как изменилась их жизнь после знакомства с Майклом. Издание Complex собрало главные факты, которые были обнародованы в первой части «Leaving Neverland».

Майкл начал общаться с Вэйдом и Джеймсом в очень раннем возрасте.

Истории обоих молодых людей очень похожи: Вэйд Робсон познакомился с Майклом в 6 лет, когда выиграл танцевальный конкурс. Джексон был настолько очарован, что сразу пригласил его в тур и задействовал в шоу. То же самое произошло и с Джеймсом, который встретил певца на съемках рекламы Pepsi — он тоже сразу поехал в тур с Джексоном и стал танцевать на его концертах.

Отношения всегда начинались с телефонного общения: Майкл тратил часы на то, чтобы ближе узнать мальчиков и заставить их почувствовать себя особенными. Потом разговоры перетекали во встречи, и Джексон был частым гостем в домах Вэйда и Джеймса. Он подружился не только с детьми, но и с их родителями.

Майкл постепенно увеличивал дистанцию между мальчиками и их семьями.

Джексон начинал проводить с мальчиками все больше и больше времени, и, несмотря на то, что в тур всегда ездили родители Вэйда и Джеймса, Майкл стремился ограничить их в общении с детьми. Он снимал для них комнаты в отеле на другом этаже, а мальчиков селил рядом с собой. То же самое происходило в его особняке: в то время как родители Вэйда и Джеймса ночевали в гостевом домике, мальчики спали в комнате Майкла.

Джексон был очень осторожен, чтобы избежать обвинений.

Вэйд и Джеймс рассказывают, что Джексон с самого начала пытался скрыть свои сексуальные домогательства, и для этого использовал различные уловки. Во-первых, он напрямую говорил мальчикам, что, если кто-то узнает их секрет, их всех упрячут в тюрьму. Во-вторых, в коридоре, который вел в комнату Джексона, была система оповещающих звонков — Майкл всегда знал, когда кто-то подходил к его двери. В-третьих, он учил Вэйда и Джеймса максимально быстро одеваться.

Отношения с Джексоном были разрушительными для семей мальчиков.

Отец Вэйда страдал от биполярного расстройства и не мог оставаться один. Поэтому частое отсутствие сына, его матери и других родственников привело к тому, что его заболевание усугубилось.

Майкл все время находил новых мальчиков.

Когда Джексон начал снимать видео на свой хит «Black or White», Вэйд Робсон и его семья приехали в Калифорнию в надежде провести с Майклом побольше времени. Но они очень скоро поняли, что Майкл уже не так рад их видеть, потому что нашел себе нового юного друга. Когда такое происходило, Джексон концентрировался на отношениях с одним мальчиком и забывал про всех остальных.