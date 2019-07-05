«Hotel Diablo» — четвертый студийный альбом MGK

Machine Gun Kelly выпустил альбом «Hotel Diablo» — первый полноформатный релиз после пластинки 2017 года «Bloom», поднявшейся на 8 место чарта Billboard 200. В промежутке между этими релизами Колсон презентовал EP «Binge», в котором можно было услышать отголоски его громкого бифа с Эминемом, а также снялся в нескольких фильмах (в частности, он сыграл Томми Ли в картине «Грязь», посвященной истории Mötley Crüe).

Альбом «Hotel Diablo» записан при участии Lil Skies, Trippie Redd, YUNGBLUD и Travis Barker. Работая над релизом, Колсон решил не налегать на быструю читку и сосредоточился на заимствованиях из рок-музыки. Кроме того, «Hotel Diablo» получился очень личным — в нем MGK рассказал не только о собственных неудачах и борьбе, но и пролил свет на историю своего лучшего друга, комика Пита Дэвидсона, который недавно чуть не совершил суицид.