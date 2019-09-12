Секреты «Отеля Diablo»: 10 фактов о четвертом альбоме MGK

«Hotel Diablo» стал вехой в карьере Колсона Бэйкера. Релиз дебютировал на первом месте в чарте Itunes, а экранизация «Candy» набрала миллион просмотров меньше чем за 12 часов (и побила рекорд другого клипа «I Think I’m OKAY»). И все равно альбом не получил должного внимания, а по-настоящему популярным можно назвать только коллаб с YungBlud и Travis Barker. Мы собрали самые интересные факты о четвертом сольнике MGK: от камео дочери Колсона до трибьюта легендам.

Питерский концерт MGK пройдет 21 сентября в клубе A2 Green Concert, а московское шоу — 22 сентября в ГлавClub.

Текст: Николай Неверов

1. Все сразу же пошло не по плану

Прежде чем начать рассказ о самом альбоме, перенесемся в декабрь прошлого года. Тогда Колсон опубликовал в инстаграме фото со сводной статистикой Spotify. Он поблагодарил фанов за почти 500 миллионов прослушивай и тут же поспешил их расстроить: альбом, который MGK готовил почти год, не идеален в его понимании, и поэтому не выйдет. «Я полностью стер альбом», — рассказал Kelly Зейну Лоу в интервью для Beats 1. «Я включал этот релиз друзьями и не получал никакого фидбека. Вокруг меня много честных людей, и они сказали: йоу, здесь что-то не то».

2. В альбом должен был войти фит с Ланой Дель Рей

Среди сниппетов, которые публиковал Келлс, был джоинт с Ланой Дель Рей, но MGK решил не включать песню в финальный треклист. Тем не менее, по словам Колсона, фичер все еще может увидеть свет. «Это та самая песня, которую можно выпустить абсолютно в любой момент, и она все равно станет популярной. Остался только этот трек, весь остальной материал с прошлого релиза уничтожен».

Lana Del Rey teasing her song with Machine Gun Kelly pic.twitter.com/sQoKa3yIGv — Lanaism💥Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) 23 октября 2018 г.

3. У входа в отель слушателя «встречает» Кара Делевинь

Еще до официального выхода «Hotel Diablo» MGK запустил тур в поддержку нового альбома. Все концерты начинались по одному сценарию: после диджей-сета и мощного визуала, в котором, кстати, Келлс представал в образе дьявола, женский голос произносил ту самую фразу: «Добро пожаловать в отель Diablo». Впоследствии MGK признался: во время тура он кучу раз намекал слушателям, что это отсылка к новой пластинке. Девушка, которая стала «хостесс» отеля Diablo, — Кара Делевинь. Кстати, сейчас Кара и Келлс вместе снимаются в триллере «Панк».

i was playing you guys pieces of the album and giving away hints that entire #HotelDiablo tour … @Caradelevingne was the voice welcoming y’all every night on “Sex Drive” pic.twitter.com/3BUzEls3IZ — colson (@machinegunkelly) 5 июля 2019 г.

4. Foster the People принимали участие в работе над «Sex Drive»

Делевинь стала не единственной приглашенной звездой на «Sex Drive». Келлс рассказал, что над музыкой работал фронтмэн инди-группы Foster The People — Марк Фостер. Несмотря на то, что оба музыканта живут в Кливленде, им удалось встретиться только в Новой Зеландии. Там и был записан опенинг новой пластинки. MGK наотрез отказался писать текст, он хотел, чтобы музыка стала чем-то вроде вступления к фильму. «Тогда мне казалось, что мы должны снять самый настоящий фильм. Создать атмосферу, будто бы слушатель подъезжает к отелю Diablo». И в этом нет ничего удивительного. Келлс не скрывает свою любовь к кинематографу, а его актерскому портфолио могут позавидовать даже некоторые голливудские звезды.

had fun getting weird on this record #HotelDiablo @machinegunkelly high concept trip down to the dark corners of the imagination. play it loud 😈 pic.twitter.com/LEMzQbitWQ — Foster The People (@fosterthepeople) 6 июля 2019 г.

5. Продакшеном «el Diablo» и «Rap devil» занимался один и тот же человек

Второй сингл с альбома «el Diablo» ненавязчиво напоминает: «Rap Devil» никуда не исчез. И дело даже не в стилистической схожести композиций или флоу Келлса, просто к обоим трекам приложил руку битмейкер Ronny J. Сначала он занимался продакшеном обоих диссов MGK на Eminem. Затем Колсон пригласил продюсера поработать над «BINGE» EP — так и родился трек «LATELY». Кстати, в «el Diablo» MGK все еще вспоминает о недавнем конфликте: «Всегда ношу с собой немного воды/ Если они опять придут с бифом, я просто их сожру».

6. Скит «A Message From the Court» записал близкий друг Колсона, стэндап-комик Пит Дэвидсон

Келлс и Пит познакомились в 2013 году на скетч-шоу Wild’N Out. Через некоторое время судьба вновь свела их на съемочной площадке, теперь уже байопика «Грязь. Mötley Crüe». MGK играл Томми Ли, а Дэвидсон — представителя Elektra Records Тома Зутота. Всего за шесть лет они стали самым настоящим творческим тандемом: парни постоянно респектуют друг другу на телевидении, при этом Пит снялся в нескольких клипах Келса, в том числе «Loco» и «Candy». Кроме того, парочку можно увидеть в недавно вышедшем фильме «Big Time Adolescent». Изначально планировалось, что «A Message From the Court» будет серьезным монологом, без всякого юмора, но ничего не вышло. «Мы с Питом хотели записать интерлюдию, но получилось отвратительно. Скит был веселым и чем-то напоминал трэшовое тв-шоу, поэтому я решил оставить его на альбоме».

7. MGK менял текст трека «Glass House»

Пит Дэвидсон активно делился сниппетами «Hotel Diablo» в своем инстаграме. Все началось весной: в конце марта он опубликовал фрагмент песни «Glass House», где Келлс упоминает его имя («Я, как Стиви, просто не вижу этих типов/ Они достали даже моего хоуми Пита, типа к черту шутки»). Незадолго до публикации сниппета в Лос-Анжелесе убили близкого друга MGK Nipsey Hussle. Колсон отложил выход сингла и выпустил драм-кавер на один из треков Nipsey. Тогда же MGK решил увековечить погибшего друга в треке и переписал строчку про Стиви Уандера: «И это лютое дерьмо, недавно Nipsey был рядом, а сейчас он мертв».

8. «Hollywood Whore» — оммаж на Linkin Park

В «Glass House» MGK очень много неймдропинга, и речь не только об отсылках к Nipsey Hussle и Питу Дэвидсону. Колсон почтил память Mac Miller и выразил сожаление, что ему так и не удалось пообщаться с Lil Peep. Рэпер также вспоминает о Честере Беннингтоне: «Да, в прошлый раз, когда я уходил со сцены, я посмотрел Честеру в глаза/ Но теперь его нет, и он не вернется назад». В мае 2017 MGK стал приглашенным гостем летнего тура Linkin Park. В июне они выступали на польском Impact Festival, где Колсон вместе с легендарной группой исполнил «Bleed It Out». А всего через месяц Беннингтона не стало.

Творчеству Честера MGK всегда отводил особое место в своей жизни, поэтому трибьют солисту Linkin Park можно услышать не только в «Glass House». Вскоре после кончины Беннингтона Колсон выпустил кавер на «Numb». Фанаты Linkin Park очень тепло встретили работу MGK и часто использовали трек в видео-трибьютах Честеру. Позже вышел «Hollywood Whore». В интервью для радио ALT 98.7 Келлс рассказал, как относится к неожиданной популярности его версии «Numb»: «На самом деле, мы не хотели нагнетать обстановку, просто решили записать этот трек для себя. Фанаты должны знать, что это трибьют группе, которая изменила мою жизнь. Наш совместный тур навсегда останется в моем сердце».

9. Дочь Колсона записала ASMR для трека «Floor 13»

«Floor 13» — один из самых интересных треков на пластинке. На первый взгляд, это просто очередной дисс в бесконечном бифе Колсона и Slim Shady, но нет. В треке можно услышать дочь MGK Кейси. Шепот 10-летней девочки в конце трека нагнетает еще больший саспенс. В день релиза счастливый MGK твитнул: «Моя дочурка записала «Hooooootel Diablooooo» для трека «Floor 13» — горжусь ей».

10. MGK неслучайно поместил на обложку свое детское фото.

Вокруг обложки релиза разгорелся спор: многие считали, что детская фотография Колсона не особо вписывается в идею альбома и предлагали альтернативные варианты (например, изображение отеля Diablo). В интервью для Beats 1 Келлс заявил, что детское фото — неотъемлемая часть «ностальгического» концепта пластинки: «Отель Diablo существует здесь, в моей голове, поэтому я и набил тату на затылке. Люди не идеальны по своей натуре, зато они искренни. Своей честностью я обязан темному прошлому, всему тому, что преодолел в детстве и юности». Чуть позже, когда его еще раз спросили про детское фото, он признался: «Идея такой обложки родилась довольно давно, все потому что на этом альбоме я впервые смотрю в глаза своим детским проблемам».