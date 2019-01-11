10 вещей, без которых не может жить MGK

Machine Gun Kelly, триумфально завершивший год бифом с Эминемом и релизом альбома «BINGE», перечислил для GQ 10 вещей, без которых не может жить. На первое место Колсон поставил холодный кофе, без которого «не в состоянии и глаз разомкнуть». «Я всегда интересуюсь, какие бобы использовались при изготовлении и какое содержание кофеина в напитке», — заявил Келли. Второе место он отдал огромной красной сумке Gucci, в которой помещается другая любимая вещь MGK — полотенце ручной работы с надписью: «Для тех, кто грешит».

Кроме того, в красной сумке Келли всегда присутствуют благовония. «Иногда я использую их, чтобы замаскировать запах, если курю в номере отеля», — признался рэпер, отметив, что футляр для благовоний — подарок Сандры Буллок.

Колсон — большой фанат чтения, поэтому в его походной сумке всегда в наличии несколько книг. Сейчас, например, он читает роман Патти Смит «Просто дети» и несколько комиксов.

Следующий пункт в рейтинге MGK — записные книжки, в которых Келли периодически делает скетчи для собственного мерча. Далее в списке маст-хэвов — опасная бритва и парфюм The Noir, сочетающий запахи «кокаина и сигарет».

Рейтинг Келли завершается игровой консолью Nintendo Switch (любимые игры Колсона — «Super Smash Bros», «Zelda» и «Mario Tennis»), чехлом для паспорта и акустической гитарой производства Schecter.