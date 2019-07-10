История наркозависимости MGK в клипе «Candy»

Machine Gun Kelly выпустил клип на песню «Candy» со своего недавнего альбома «Hotel Diablo», записанную с Trippie Redd. Видео посвящено борьбе Колсона с наркотической зависимостью. В начале клипа в аптеку приходят два подростка и пытаются купить сироп от кашля, содержащий наркотические вещества. Фармацевт (роль которого исполнил лучший друг Келли — комик Пит Дэвидсон) отказывается продавать им лекарство со словами: «Вы первый раз пытаетесь купить наркотики? У вас обоих ни хрена не получается. Почему бы вам не потренироваться снаружи и не попробовать снова?».

MGK выпустил свой четвертый студийный альбом в прошлую пятницу — в нем он рассказал не только о собственных неудачах и борьбе, но и пролил свет на историю своего лучшего друга, комика Пита Дэвидсона, который недавно чуть не совершил суицид. Ранее Дэвидсон появился в клипе Колсона на трек «Loco».