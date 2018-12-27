Лионелю Месси посвятили виолончельный концерт с оркестром

Противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, долгие годы продолжавшееся на футбольном поле, неожиданно перешло в область искусства.

Роналду за последний месяц получил в подарок сразу два своих портрета, созданных современными художниками, однако Месси теперь может похвастаться собственным музыкальным произведением. В роли творца выступил итальяно-аргентинский композитор Даниэль Пачитти, который провел в честь Лео виолончельный концерт с оркестром в трех актах.

«За его изумительную магию и сверхъестественную силу, его удивительный ум и выдающийся профессионализм, за образцовые качества его души и скромность. Мы отдаем должное одному из выдающихся спортсменов всех времен – Лионелю Месси», – заявил автор.