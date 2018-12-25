Meek Mill раздал 3000 рождественских подарков детям

Три тысячи детей в Филадельфии, родном городе Meek Mill, получили от рэпера подарки на рождество. В числе счастливчиков оказалась учащиеся нескольких местных школ, заказавшие на праздник кроссовки, байки, Искбоксы и тому подобное. В общей сложности рэпер потратил на это 100 тысяч долларов.

Но самую сложную задачу Meek задал его сын Papi: во время пресс-конференции он заявил, что его единственное желание — чтобы его папа женился. Все были в восторге, и только Mill был, мягко говоря, удивлен: «Впервые это слышу», — обратился он к сыну. «Разве ты не просил у меня джойстик для Иксбокса на Рождество?».