Meek Mill избавился от проблем с законом

На протяжении последних 12 лет Meek Mill боролся с правовой системой, что находило отражение в его лирике. Вчера эта битва подошла к концу: с филадельфийского рэпера сняли большинство обвинений, кроме одного, касающегося незаконного хранения оружия. По этому пункту Meek признал себя виновным. Артисту не грозит дополнительное время в тюрьме, его испытательный срок также закончился. Комментируя свой новый статус изданию Pitchfork, Meek отметил, что его дело спровоцировало огромное количество дискуссий о недостатках американского законодательства.

В прошлом месяце апелляционный суд Пенсильвании аннулировал обвинения Meek Mill 2008 года, касающиеся наркотиков и оружия. Адвокаты рэпера настаивали, что офицер Reginald Graham, арестовавший Meek Mill в 2007 году, дал ложные показания против артиста.

Дело Meek Mill получило широкий общественный резонанс. Jay-Z писал в New York Times о необходимости бороться за каждого, кто несправедливо заключен под стражу. В поддержку рэпера высказывались актер и политический активист Эл Шарптон, игрок в американский футбол Колин Каперник и другие публичные фигуры. Более того, имя Meek Mill звучало во время выступлений спортсменов на Супербоуле и Олимпийских играх.