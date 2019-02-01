Meek Mill не удивлен, что 6ix9ine сдал подельников

TMZ сообщает, что Текаши пошел на сделку со следствием и сдал троих человек, среди которых рэпер Kooda B (именно он стрелял в Chief Keef прошлым летом). Сторона защиты надеется, что показания 6ix9ine помогут смягчить наказание (Даниэля обвиняют в рэкете, ограблениях и покушении на убийство в составе преступной группировки). По словам Meek Mill, в том, что Текаши пошел на сделку с федеральными властями, нет ничего удивительного. «Это позор», — написал Mill у себя в твиттере. Meek отметил, что знал, чем всё обернется, еще когда вернулся из тюрьмы.

Meek Mill и раньше говорил, что 6ix9ine — хороший парень, который попал в плохую компанию. «Я давно предупреждал его, что стоит притормозить. Да, это сработало и принесло ему деньги, но в этом мире всё возвращается бумерангом», — заявил Mill накануне выхода альбома «Championships».

Ранее Rolling Stone опубликовал большой материал, рассказывающий о связях Текаши с преступным миром. В нем говорится, что Даниэль начал проводить время с уличной группировкой, потому что ему не хватало «трушности» в глазах фанатов.