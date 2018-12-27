Meek Mill подарил ограбленному школьнику еще один Xbox

Совсем недавно мы наблюдали, как Meek Mill раздает подарки детишкам в родной Флориде. Учащиеся местных школ составили вишлист из кроссовок, байков и Иксбоксов, «разорив» рэпера на 100 тысяч долларов. В общей сложности Миллу удалось осчастливить три тысячи детей (за исключением своего сына, который просил, чтобы папа наконец женился).

Несмотря на старания Мика, одному из школьников не повезло. Его праздничное настроение улетучилось, когда по пути домой трое хулиганов отобрали у него Иксбокс. Недолго думая, он решил, что лучшим выходом из ситуации будет рассказать всё Миллу. «На районе бывает всякое», — ответил рэпер со знанием дела и подарил мальчику новый Искбокс. Рождество было спасено.

В интервью CBS Meek Mill рассказал, почему решил устроить праздник жителям Флориды: «У меня есть возможность помочь родному городу, почему бы ею не воспользоваться? Я не забываю о своих корнях, часто приезжаю сюда и знаю жителей Флориды в лицо».