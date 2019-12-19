MC Сенечка — про олдскул, сравнения с Антохой МС и совместки с ЛАУД

MC Сенечка — 18-летний артист из Самары, который записывает добрый олдскульный рэп и вдохновляется музыкой 70-х. В нашем интервью он рассказал, с чего началось его увлечение хип-хопом и почему он не против сравнений с Антохой МС. Также Сенечка поделился впечатлениями от работы с ЛАУД и поведал трогательную историю о создании трека «Таракан».

О знакомстве с хип-хопом:

Мне было 14 лет, и в то время до меня доходил такой себе хип-хоп. Полный отстой, который просто невозможно слушать: например, Витя АК. А потом мой друг Паша показал мне Эминема, и я такой: «Блин! Это круто». Я начал слушать и искать в интернете всякие записи. Так я нашел N.W.A. и, в частности, Eazy-E, и заслушал до дыр. Мой любимый трек — «Still a Nigga». Потом в мой плейлист вклинились Gorillaz с их альтернативным хип-хопом.

Писать рэп я начал в 8 классе. Тогда у нас была толи эпидемия гепатита, толи просто карантин. Когда это все закончилось, мы встретились в школе и решили, что надо написать рэп про гепатит. Большую часть трека мы написали на истории, потом я пришел домой и подумал: «Было бы прикольно написать бит самому, а не искать в интернете». Тогда я скачал FL, написал простецкий бит и записался на микрофон, который стоил 150 рублей. Все это было сделано в супердерьмовом качестве, я отправил этот трек друзьям, мы поугорали и все. Он до сих пор есть у меня в аудио. Одна из строчек: «Гепатит-гепатит всю страну заразит».

Потом у меня появился другой, англоязычный проект. Я экспериментировал со звуком, и после первых концертов люди подходили ко мне и говорили: «Это классно». Тогда я понял, что надо заниматься этим всерьез.

О настроении своей музыки

Темной и злой музыки сейчас стало слишком много, и в целом мне просто легче делать позитивные песни. Я правда получаю удовольствие от того, что делаю что-то доброе. Я часто слышу о том, что меня сравнивают с Антохой МС. В этом сравнении есть что-то логичное, но оно неправильное с точки зрения музыки, потому что она у нас разная. Из похожего у нас — посыл и настроение.

О процессе написания треков

Когда я начинал, я вообще не думал о том, выстрелит ли моя музыка, и не предполагал, что она пойдет дальше моих друзей.

Обычно я просто ковыряюсь в своей медиатеке, после чего устраиваю себе маленький джем. Если мне что-то нравится, я продолжаю это развивать. Потом начинаю писать текст и записываюсь прям дома. Бывает, что я заканчиваю трек за пару часов и уже готов отправлять его на все платформы.

Семплинг — это, с одной стороны, дань уважения артистам, а с другой — более теплый звук, плюс треки приобретают нотки олдскула. Я сажусь, что-нибудь тыкаю, делаю все, что придет в голову. Я хотел бы развиваться как продюсер, потому что успех моих треков связан преимущественно с битами. Стилек-то необычный.

Я врубаю минус и начинаю ходить по квартире — могу чай заварить, поскакать по дивану, покричать в окно. В процессе я пытаюсь фристайлить (хотя у меня это очень плохо получается). Изредка я выдаю прикольные строчки, которые сразу бегу записывать и как-нибудь дополнять.

О проекте Yung Ferry

Yung Ferry — это проект, в котором я занимаюсь преимущественно электронной музыкой. Это нечто более грустное и меланхоличное, чем музыка МС Сенечки. Пока я в андеграунде, в моем паблике — две тысячи человек.

О сериалах

В последнее время я подсел на сериалы. Например, мне очень понравился «Детективное агентство Дирка Джентли» — два сезона от Netflix.

О популярности

На самом деле, моя жизнь почти не поменялась. Я все еще могу повеселиться на квартире с друзьями и одновременно могу присесть с кем-нибудь из селеб.

Не возьмусь назвать свой секрет успеха, потому что мне в каком-то смысле просто повезло — я оказался в нужном месте в нужное время. Если бы я сам знал, как добиться популярности, аудитория Yung Ferry была бы гораздо больше.

О треке «Таракан»

Как в песне рассказывается, так и было: прихожу я на кухню поесть — первый раз за день вылезаю из-за компа. Подхожу к столу, а по нему ползет гигантский таракан — реально жирный. Я не смог его раздавить (хотя пробовал), поэтому завернул его в бумажечку и аккуратно положил в мусорку. Я же не убийца, правильно?

После этого я несколько дней писал биточек с мыслью: «Я знаю, что рассказать».

О коллаборации с ЛАУД

С ними очень классно и интересно работать — на одном дыхании, легко и быстро. Бит для трека «Поцелуй солнца» мы писали вместе (хотя обычно они сами пишут). Что касается моего последнего релиза и трека «Битмарь» — бит писал полностью я, а Виталя просто зачитал.

О предстоящих фитах

В ближайшем будущем я хочу еще поработать с ЛАУД, Cream Soda и есть мысль записать что-нибудь с СБПЧ. Может быть, с Хаски, если ему будет интересно.

О планах на следующее десятилетие

Я не любитель ставить перед собой глобальные цели, предпочитаю маленькими шажками двигаться к чему-то большому. Но мне бы хотелось, чтобы в следующем году про мою музыку узнало больше народу. Но не до каких-то нереальных масштабов, чтобы я по-прежнему мог выступать камерно.

Новый материал потихоньку готовится, в 2020 я уже начну делать альбом. Но название релиза озвучить не могу, потому что оно обычно появляется только тогда, когда все треки уже готовы.