May Wave$ — «УХОД 3: Спасение»

May Wave$ выпустил финальную часть трилогии «УХОД», название которой расшифровывается как «Ужасно Холодно Оставаться Дома». Третий в серии микстейпов — «УХОД 3: Спасение» — это возвращение к меланхоличному флоу и мрачному R&B, с которого Мэй начинал свой путь осенью 2016 года (именно тогда вышел первый из «УХОДов»).

Весной ростовский артист представил релиз «Дрип-на-Дону», записанный совместно с другим участником объединения MLK+ — Ameriqa и продюсером BlackSurfer, сотрудничавшим с Redo, Flesh, Bumble Beezy и другими.



