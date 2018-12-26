«Кастинг» — дебютный сингл Max Carter (артиста объединения FLAVA)

Max Carter — организатор объединения FLAVA, в которое также входит Жак Энтони — выпустил свой первый сингл «Кастинг». «Писать треки для меня отдушина, продюсирование — заработок. Я всегда хотел, чтобы монетизация не влияла на мое музло, и была возможность помогать талантливым людям», — объясняет Максим.

По его словам, «Кастинг» — это музыка для секса. При этом в начале следующего года Carter выпустит еще несколько треков, которые будут значительно отличаться от дебютного сингла с его мягким и плавным звучанием. «Я работаю над треком, пока сам не начинаю получать от него удовольствие», — заявил Макс в комментарии для STUDIO 21.

— В детстве на тебя очень повлиял Lil Wayne. Кто из артистов — твой ориентир сегодня?

A$AP Rocky. Его безграничное желание экспериментировать не может не вдохновлять. Посмотрите клип «A$AP Forever». На мой взгляд, это лучшая видеоработа этого года наряду с «Sicko Mode».

— Нравятся ли тебе какие-то музыкальные проекты вне хип-хопа?

Меня привлекает все, что связано с музыкой. Танцы, например. Для меня это вещи неразделимые. С детства, когда сидел в наушниках, не мог не качать. Родители никогда этого не понимали. Думали, я странный (cмеётся).

— Как вы познакомились с Жаком Энтони?

В Питере не сложно встретиться. Биг Бой Вэсо познакомил нас. Жак хотел его продюсировать, но, как видите, жизнь непредсказуема.

— В какой момент ты решил, что хочешь попробовать себя в роли не только продюсера, но и исполнителя?

Я начал писать, а мысль о продюсерской деятельности родилась уже из нежелания подстраивать свою музыку под рынок. Так я могу спокойно зарабатывать и писать себе в удовольствие.



