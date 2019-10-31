Айсултан Сеитов снял мини-фильм по мотивам альбома Масла черного тмина «Kensshi»

Этой зимой вышло два клипа, которые казахстанский режиссер Айсултан Сеитов снял для больших западных артистов: первый «a lot» — для 21 Savage и J. Cole, второй «Red Room» — для Offset. Его новое видео — визуализация происходящего на дебютном альбоме Масла черного тмина. Родной город артиста Караганда представлен здесь мрачным и неприветливым.

Масло черного тмина — меланхоличный музыкант из Казахстана, который специализируется на загадочном и самобытном джазовом трип-хопе. Этим летом он выпустил дебютный альбом «Kensshi», после чего вернулся к формату синглов. В июле у него вышел клип на трек «Спи, человек», снятый Игорем Клепневым — режиссером «Поэмы о Родине» Хаски.