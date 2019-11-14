«Без названия» — новый клип масла черного тмина от режиссера Ладо Кватании

«Без названия» — песня, которая вошла в дебютный альбом Айдына Закарии «kensshi» (невеселый релиз, объединяющий рэп с трип-хопом и джазом). Клип на нее снял режиссер Ладо Кватания — автор видео «Иуда» рэпера Хаски, «Мама» певицы Манижи и «Fata Morgana» Оксимирона и Маркула.

В центре сюжета — мрачная придорожная шашлычная, затерянная в степях Казахстана. В ней собралась странная компания незнакомцев, напоминающих персонажей русского артхаусного кино. Пока они по-разному проводят время в этом жутковатом заведении, на сцену веранды поднимается Айдын и исполняет свою песню.

Согласно пресс-релизу, шашлычная в этом видео — метафора чистилища, а ее посетители — затерянные души, которые под песню Айдына совершают мистический переход. По словам режиссера Ладо Кватании, все роли в клипе исполнены непрофессиональными актерами без опыта съемок, которым давалась полная свобода действий.

ЛАДО КВАТАНИЯ, РЕЖИССЕР

Мы просто устанавливали камеру, все уходили и я заводил актера. Он не знал, в какой момент я буду снимать его и совершенно не понимал, что делать. Перед этим мы с каждым проводили небольшие, но откровенные короткие интервью, и то, что я узнал об их жизни, честно сказать, повергло в шок. Мне хотелось, чтоб каждый получил свою сцену-автобиографию.

В конце октября масло черного тмина выпустил мини-фильм по мотивам альбома «kensshi», снятый Айсултаном Сеитовым. Главным местом действия в клипе стал родной город музыканта — Караганда.

Ладо Кватания — о знакомстве с Хаски, съемках «Fata Morgana» и блокировке «Иуды»