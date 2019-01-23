Маша Hima: о феминизме, беременности и баттлах

В 2019 году Маша Hima выпустит два альбома — об этом она рассказала в интервью STUDIO 21. Кроме того, она может прийти на Версус, если найдется достойный соперник. Маша объяснила, что такое настоящий феминизм, рассказала, как её мотивировала беременность и чем не стоит гордиться мужчине.

Об альбоме «Сборник любовных диссов»:

Сначала я случайно начала петь, а потом случайно начала читать. В дальнейшем мне понравилось экспериментировать и объединять стили: петь в рэпе и читать там, где рэпа не должно быть.

После баттлов Hip-hop.ru я успела выпустить два релиза, но начала относительно недавно. Свой первый альбом я записала год назад. «Сборник любовных диссов» — это феминистская в хорошем смысле тема. Она объясняет, чем плохи мужики, чем плохи бабы, которые ведут себя так, что ничем хорошим отношения не заканчиваются, браки разрушаются и так далее. Есть песня «Группис», есть песня «Тупая телка» — в них описывается, в чем бывают не правы девушки. Почему-то все думают, что феминизм — это когда не любят мужиков, но это не так. На самом деле, женщины тоже делают очень много всего, из-за чего творится сексизм. «Сборник любовных диссов» — это альбом, который мне хотелось поскорее написать. Я старалась написать то, что для меня просто. Уже потом, после этого альбома, я решила побольше заморочиться и писать на разные темы, и из этого получился альбом «Звукарь».

Про феминизм:

Я уважаю мужчин, очень хорошо к ним отношусь, не представляю жизни без хороших мужчин. Ну то есть представляю, могу, но с ними лучше — они веселые, умные, другие, не такие, как мы, женщины, и как нам без них жить. Но многие девушки думают, что феминизм — это просто угнетать мужиков, что все мужики — биомусор, это совсем не так. Феминизм предполагает, что есть мужчины, которые поймут эту тему, и они позволят девушкам быть нормальными людьми, а не второсортными.

Про трек «Возвращайся домой»:

Это хорошая песня про то, что я очень сильно жду мужчину. Это как раз была моя антифеминистская песня, в которой я очень люблю мужика и жду, когда он вернется домой.

Про баттлы:

Баттлы, если еще не начали, то скоро начнут терять свою актуальность. Нужно делать что-то новое, либо они вообще станут никому не интересны. По просмотрам уже видно, что они менее интересны людям, чем раньше, пик уже пройден. Мне больше близки bpm, потому что для меня без музыки нет ничего.

За неделю до баттла с Юлей Киви я узнала, что беременна. Когда я пришла на баттл, я очень сильно волновалась — в таких ситуациях люди выпивают или курят чуть больше, чем обычно. А я не могла ни курить, ни пить. Я была в шоке, для меня это был дополнительный стресс. Мне все время хотелось спать, было очень тяжело учить текст. Сейчас мне уже не очень хочется идти на текстовые баттлы. Возможно, мне просто нужен интересный соперник. Если бы девушка, которая о себе очень высокого мнения, вызвала меня на акапелльный баттл, и мне бы не было западло ее пиарить, то может, я бы сходила. Или если какой-нибудь сексист ужасный. С сексистами я бы побаттлила с радостью, и мне кажется, это было бы очень весело, но я думаю, что ни один сексист не захочет баттлить с девушкой. Я бы побаттлила на Версусе и на этом закончила.

О беременности:

Я начала писать «Сборник любовных диссов» беременной. Представь себе: я десять лет читаю рэп, занимаюсь творчеством, и у меня не было ни одного альбома, потому что мне все время не хватало мотивации.

Я росла не в богатой семье, даже не в нормальной, у нас все время не было денег. И я думала: «Сейчас у меня появится ребенок, и я ничего не смогу ему дать, и, как мои родители, буду говорить: “У нас ничего нет, давай в дешевом магазине купим тебе кроссовки за 200 рублей”». И как раз это меня двигало. Многие мои знакомые говорили: «Ой, ребенок, ты что, больная — рожать? Ты еще сама на ноги не встала». Хотя мне 23 года было, когда я рожала — нормальный возраст. Именно благодаря моей дочке я встала на ноги, поняла, что я взрослая и должна что-то делать для своего ребенка.

Меня иногда пугает, что меня слушают маленькие девочки, что им близки проблемы, о которых я читаю. Меня тоже цепляли такие песни, но это значит, что у меня не всё было хорошо. Именно поэтому мы такие песни и пишем.

О работе с DJ Pill. One:

Я была у Blaze, а Blaze — друг Pill. One. Он написал мне, предложил сделать ремиксы на мои песни, попросил капы, сделал, и мне очень сильно понравилось. Мы даже с этими капами выступали. Причем мы выступали в клубе, где была куча людей, и такой контингент — все были не очень в себе, они танцевали, вели себя очень неадекватно. Я сравнила это с рэперскими тусовками, где все стоят и максимум рукой качают, никто не танцует, не носится по танцполу. А здесь была совершенно другая тусовка, с другой атмосферой — меня это очень вдохновило, я поняла, насколько электронная музыка отличается от рэпа. Это вдохновило меня на то, чтобы сделать альбом под электронную музыку — я сейчас над ним работаю, уже нашла кучу инструменталов.

Pill. One предлагал свою помощь, но я пока с другими ребятами работаю, может быть, что-нибудь и с ним сделаем — посмотрим.

О треке «Коврик»:

Это песня о мужчине, который не очень хорошо относится к героине — как к ключу, который кладут под коврик. Я потом приду, открою дверь, войду, и все у меня будет нормально. Мужчины часто так относятся к женщинам: «Да пофиг, она все равно будет меня ждать. Я просто приду и буду дальше жить, как жил».

О Nicki Minaj и Cardi B:

Респект Nicki Minaj за то, что она была первой и просто бомбой. Я нашла такую версию трека «Monster», где нет чуваков, только куплет Nicki Minaj и репитила чисто её куплет. С другой стороны, это девушка, которая несколько раз попала в топ Billboard — это же вообще! Я очень уважаю то, что она делает.

О девушках-MC в России:

Я буду топить за своих подруг (Эмелевская и Mozee Montana) не потому, что они мои подруги, а потому, что они очень крутые, и внесли от себя что-то новое в женский рэп, заставили людей больше уважать этот жанр, хотя бы немножечко больше, чем до этого. Даже не знаю, кого еще выделить, жду, когда кто-то появится. Жду, когда это будет смешение стилей и какая-то интересная музыка от девушки. И чтобы не просто какой-то продюсер пришёл и заставил девочку читать — есть такие истории, где девочки сами не рады, что они читают, потому что они хотели петь. Пока для меня нет рэперш, которые сами бы что-то делали, двигались в своем направлении, и для них это было бы важно.

Недавно я увидела клип Ic3Peak — она очень клевая, мне очень понравилось. Она не только читает, но и поет. Вот я сейчас вспомнила её — это очень круто.

Об альбоме «Звукарь»:

Я не пытаюсь прийти к какому-то своему звуку. Для меня чем разнообразнее музыка, тем лучше для меня. Мне интересно делать совершенно разные вещи и делать их многослойными. Мне нравится группа Radiohead, например, у которой просто невероятный звук, безумный саундпродакшн. Мне всегда хотелось быть похожей вот на таких людей. Возможно, делать что-то простое по тексту, но по саундпродакшну мне всегда хотелось заморачиваться и делать так, чтобы людям было интересно это слушать, чтобы человеку не становилось скучно.

О планах на 2019:

В 2019 году готовится два релиза. Я снимаю клип, и 14 февраля в «16 тоннах» будет мой концерт с музыкантами, в День Святого Валентина. Будет очень много песен про любовь, причем не очень романтичных. Например, песня «Лох» — про парня и про любовь к нему, когда постепенно приходит осознание: «Какая любовь-то, господи?». Будет много неоднозначных песен на тему романтических отношений, скажем так. Со «Звукаря» тоже будут какие-то песни. Концерт в Санкт-Петербурге будет 1 мая в клубе MOD.

О финансах:

Постепенно получается выходить на новый уровень. Часто бывает такое, что мне перепадают нормальные денежки, но моя финансовая ситуация сейчас настолько плохая, что эти деньги сразу есть, куда пристроить. Нет такого, чтобы я заработала и думала, на что бы потратить, может быть, яхту купить или еще что-то. Например, я сейчас съехала от родителей частично благодаря тому, что стала зарабатывать. Мы с моим мужем и ребенком доделали ремонт. Но тем не менее, все еще бывают такие ситуации, когда у меня вообще нет никаких денег.

О кулинарных влогах:

Когда я влюбилась в своего нынешнего мужа, я совершенно не умела готовить, а он очень сильно любил вкусно поесть — не сосиски с макаронами, а что-то нормальное. Поэтому я стала смотреть кулинарные влоги.

О стримах на YouTube:

У меня есть стримы на YouTube — канал Эмелевская, Кипяток Стрим. В 60-х годах у феминисток была такая акция, что они выходили на улицу, посвистывали проходящим мимо парням, шлепали их по попе, обозначая этим, что женщины обычно так не делают, а мужчины считают это нормальным. Мы тоже ставим баллы за лицо, фигуру и общее впечатление, как на онлайн-баттлах в свое время.

О треке «Клофелин»:

Это ответная реакция на мужчин, которые говорят: «Вот, ее изнасиловали, потому что она сама так себя ведет». А мужчины сами демонстрируют свои деньги, поэтому они привлекают к себе девушек, которые отравляют их клофелином и забирают себе деньги. Так что мальчики тоже бывают не очень умные.