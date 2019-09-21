Маша Hima — об альбоме «Blackwork», вредных стереотипах и абьюзивных отношениях

На днях Маша Hima выпустила свой самый личный и самый мрачный альбом — «Blackwork». Релиз был записан по мотивам болезненного расставания и сопутствующих ему проблем. Кроме того, в нем затронута тема детства и комплексов, которые берут начало именно там. В нашем интервью Маша рассказала о том, что происходило в ее жизни в период работы над альбомом, а также посоветовала парочку каналов для тех, чьи отношения сложно назвать счастливыми.

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О продакшене альбома

Я познакомилась с продюсером Ильей Ивановым из объединения dchprty, и мне было очень комфортно с ним с самых первых работ. Изначально я хотела сделать аранжировки сама из гитары и вокала, но получалось пустовато. Тогда я скинула свои черновики Илье и мы стали все это собирать у него дома. Этот альбом максимально оправдал ожидания по звуку лично для меня, а где то даже превзошел мои ожидания. За это спасибо Илье, который демонстрировал настоящий профессионализм, совмещая чуткость к моим просьбам и моему видению со своим потрясающим музыкальным вкусом. Я всегда боюсь работать с другими людьми, что они не поймут идеи и будут стоять на своем, но Илья все сделал только лучше.

О сюжетах треков

Все наши истории: мои, мох подруг — они похожи. Я уже давно пишу скорее не о конкретных людях, а о ситуациях и чувствах, которые у всех примерно одинаковые. «Blackwork» отличается тем, что я залезла на еще более низкий уровень своих чувств, в самую грязь себя, в свои слабости. Пока я писала его, я иногда думала про подписчиков и подписчиц, которые пишут мне в директ, когда им плохо и они не знают, что им делать. Они иногда рассказывают о своей жизни, и я просто ахуеваю, как они живут. Поэтому я, конечно, по привычке примеряла, узнают ли они себя в этом. Но изначально я не пишу никогда о том, чего не понимаю сама. Даже когда я пишу о других, я очень сильно эмпатирую.

О том, почему альбом получился таким личным

Дело в том, что у меня был очень тяжелый период в жизни, такой уже прямо на грани. На фоне уже очень сильно зашедших в тупик отношений с мужем у меня начались проблемы со здоровьем: начала не слушаться рука в моменты сильного эмоционального напряжения, а также от волнения могла начать задыхаться.

Меня это очень сильно пугало, и я приняла решение пожить немного отдельно, а именно — совместить полезное с полезным, и переехала к Леме, чтоб писать наш с ней совместный альбом. Мы смотрели много психотерапевтических видео, от которых мне становилось легче. Я очень много плакала и пыталась переосмыслить всю свою жизнь, свое детство, свое воспитание, свои отношения с мужчинами.

В альбоме очень много личного, я писала о том, как спала в какой-то момент с чуваками, просто от чувства ненависти себе, чтоб добить себя, писала о папе, который в детстве вселил в меня глубинное чувство вины, про то, как хочу обнять труп человека, которого люблю, потому что живым его любить невозможно. Все эти вещи люди не выносят напоказ, мы стараемся даже не думать о таком, но для меня, наверное, это была терапия, действительно. Я старалась думать о том, что люди, которым плохо так же, как было мне, будут слушать и понимать, что они не одни в этом аду.

О том, как выбраться из абьюзивных отношений

Тяжело что-то посоветовать, потому что у всех разные ситуации.

Для тех, у кого совсем кошмар, и кто постоянно подвергается физическому насилию, — установите приложение, которое выпустила певица Манижа.

Также существует группа добровольцев, помогающая жертвам абьюза. Кстати, если хотите помочь — тоже можете посетить ее.

И всем людям, которые чувствуют себя в принципе не в своей тарелке и не могут сказать, что они прям абсолютно счастливы, очень советую канал психотерапевта Евгении Стрелецкой. Мне кажется, если бы не ее видео, я бы никогда не выбралась из этой ямы.

О стереотипах про раскрепощенных девушек

Открою секрет тем, кто не знал: женщины любит секс, хотят секса и хотят, чтоб их хотели.

Но к сожалению считается, что если женщина об этом думает, — она шлюха.

Иными словами — женщина может быть умной, воспитанной, доброй, отзывчивой, верной, заботливой и любить секс. В России это будет значит, что она шлюха, если она, конечно, не будет это скрывать и страдать от этого, ведь это наши физиологические и эмоциональные потребности, которые остаются не удовлетворены и просто заблокированы.

Сейчас, к счастью, много мужчин, которые как раз рады, когда женщина не скованна на тему секса, потому что поняли, что когда женщина скованна — страдает в первую очередь ее мужчина. Потому что секс один и тот же, они боятся говорить об этом, в итоге молчат, хранят отношения, но почему-то ходят налево. Надеюсь, со временем это пройдет, и все мы будем счастливы в отношениях.

О самом тяжелом треке

Самый эмоционально тяжелый трэк — «Колыбельная», потому что он про смерть, а я о таком обычно даже думать боюсь, никому никогда бы не пожелала смерти. Но тогда я была настолько слаба морально, что пожелала. Сейчас я, конечно же, уже не желаю смерти, но должно было пройти время, чтоб я пришла в себя. В целом, когда я села записывать альбом, мне было очень плохо. Казалось, просто какой-то сгусток негатива вокруг меня. Не знаю, как слушателю.

О левел-апе

Мое главное достижение на этом альбоме — смена жанра. Я рада перестать соответствовать рэперским приколам, всяким трендам. Все больше я стараюсь делать так, как чувствую, а не так, «чтоб быть не хуже конкурентов». Надеюсь, людям понравится.

Летом Маша Hima выпустила совместный альбом с Эмелевской «Я сейчас умру» (Apple Music | Яндекс Музыка | ВКонтакте).