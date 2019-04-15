Marshmello выпустил совместный EP с группой SOB X RBE

EDM-продюсер Marshmello записал совместный релиз с группой SOB X RBE — трехтрековый EP «Roll The Dice». Легендарный диджей далеко не в первый раз работает с хип-хоп-артистами: его авторству принадлежат такие синглы как «Spotlight» от Lil Peep, «Danger» от Migos, «Project Dreams» от Roddy Ricch и другие. Однако в последнее время он сосредоточился на сотрудничестве с поп-коллективами — группами Bastille и Chvrches. Кроме того, в феврале он провел виртуальное выступление в Fortnite, которое одновременно смотрели 10 миллионов игроков.

SOB X RBE — рэп-трио из Вальехо, штата Калифорния, специализирующееся на агрессивном флоу. В прошлом году они выпустили два альбома — «Gangin» и «Gangin II».