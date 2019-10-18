Дебютный альбом Marselle «MARS» появился на всех цифровых площадках

В сентябре Леван и Нэл анонсировали камбэк группы Marselle, а из недавнего выпуска видеоблога «Макарена» стало известно, что парни работают над новым материалом. Кроме того, они возродили цикл подкастов «Mars FM», новый выпуск которого можно послушать здесь.

Сегодня дебютный альбом группы Marselle «MARS» впервые появился на всех цифровых площадках. Пластинка была записана в 2008 году — она рассказывает о простых буднях Левана и Нэла в формате лиричного интеллигентного хип-хопа.

21 ноября Marselle выступят в московском клубе ГлавClub Green Concert.



