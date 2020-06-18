Marselle выступят на финале «Академии футбола»

25 июня в 21:00 по московскому времени состоится большой онлайн-концерт группы Marselle, который завершит проект платежной системы «Мир» и Sports.ru — «Академия Футбола». Его можно будет послушать в прямом эфире или посмотреть прямую трансляцию ВКонтакте.

«Академия Футбола» — это образовательный проект, который дает всем желающим возможность узнать о футболе как от непосредственных участников игры, так и от любителей — спортивных блогеров, болельщиков, комментаторов. В гостях «Академии Футбола» уже побывали итальянский судья Пьерлуиджи Коллина, Сергей Игнашевич, Василий Уткин, Андрей Лунев и другие.