Markul о панических атаках, назойливых фанатах и дефиците дружбы

В эфире STUDIO 21 Markul поделился парой лайфхаков для тех, кто страдает от панических атак, а также рассказал, какие сообщения в директе он не читает. В 2019 году от Марка не стоит ждать масштабных релизов, зато он анонсировал тур на 50 городов и пообещал выпустить несколько синглов к весне.

Об альбоме «Great Depression»:

Я его писал, когда понял, что мне нужен альбом. Писал о том, что переживал на тот момент. Там, естественно, есть определенная грусть, но мне кажется, что я нащупал баланс.

Мои любимые песни с релиза — «Компас» и «Серпантин». Трек «Компас» я писал долго. Обычно ты пишешь-пишешь, тебе не нравится, стираешь, а потом как-то всё само получается. Вдохновиться можно чем угодно. Понятно, что там больше про меня, но я вдохновляюсь всем, что вижу. Если артист будет писать, не приукрашивая, это будет не очень интересно. Любой артист своего рода художник, просто надо знать грань. Трек «Компас» не основан на реальных событиях.

О треке «Миражи»:

«Миражи» — это песня о том, что сейчас все немножко поменялось. Естественно, вокруг появляются очень много разных людей, и я замечаю, что большинство из них не стали бы со мной общаться год назад, поэтому не нужно строить иллюзий о какой-то дружбе. Стоит просто общаться, если у вас есть определенные точки соприкосновения, если это выгодно. Благодаря интернету мы знаем гораздо больше людей, чем люди предыдущих поколений — невозможно дружить со всеми. Если ты общаешься с 80 людьми одновременно, они не твои друзья и никогда ими не будут.

О треке «Blues»:

Я полетел в Лондон (а на тот момент у меня давно не выходили треки), и хотел написать что-то бодрое. Обычно мы совместно пишем музыку на студии, но из-за того, что я был в Лондоне, и время было ограниченное, я просто нашел этот крутой битос, связался с битмейкером и записал этот трек за несколько недель. Обычно у меня дольше это происходит.

О панических атаках:

После того, как я выпустил «Blues», ко мне на ивенте в Москве подошел чувак и говорит: «Ты же написал песню “Blues”? У меня очень сильные панические атаки». Потом я поймал себя на мысли, что уже 15 минут лечу ему, как с ними бороться.

Первое, что нужно понять — от этого никто не умирал. Если ты не уверен, что это, значит это не паническая атака. Нужно просто пережить эти несколько минут, которые тянутся, как час. Бывает, конечно, подольше. Сейчас их намного меньше, чем раньше. У меня они участились из-за переезда — это был первый осознанный шаг, и я даже не переживал, как мне казалось, но это происходило на подсознательном уровне. Но сейчас я их переборол. Есть люди, которые из дома выйти не могут — у меня было не так, слава богу, но они были часто. Сейчас это редкий случай. Иногда ты начинаешь чувствовать их за несколько секунд до того, как они начнутся. Когда ты научишься так делать, ты начнешь с этим бороться.

Я не ходил к психологу, но не вижу в этом ничего плохого. Если бы я сам не поборол эту проблему, наверно я пошел бы. Если ты сам не можешь справиться, это нужно делать, потому что дальше будет только хуже.

О клипе «Без тебя»:

Это большая заслуга ребят из команды Roho. Не скажу, что это я создавал. Конечно, мы вносили какие-то правки, но их количество было минимальным по сравнению с прошлыми клипами. Сами съемки проходили нелегко, были определенные нюансы, но в целом это заслуга ребят, в первую очередь. Когда я писал эту песню, я представлял, что клип будет именно таким.

О работе с Booking Machine:

Мы все общаемся между собой, когда пересекаемся на разных мероприятиях. Я бы сказал, что мы все хорошие знакомые. Мы с May Wave$ часто обсуждаем, что нужно что-то записать, но при этом я уже заранее вижу наш трек, так же, как и с Thomas Mraz. Интереснее было бы сделать с тем же Loqiemean, к примеру, потому что мы вообще разные. У нас есть «Konstrukt» — трек с разной атмосферой у каждого.

BM услышали «Great Depression», когда он уже вышел. Это я к тому, что у меня нет никаких ограничений. Я показывал ребятам какие-то демки, но альбом они услышали, когда он уже был в сети.

О популярности:

Я всем доволен, но аппетиты растут. Понятно, что, если сравнивать с тем, что было год назад, это небо и земля. Почти всегда приятно, когда к тебе подходят, задают вопросы, хоть они одни и те же. В целом, есть, куда расти, надо просто много работать. Но самое главное — не забывать, что музыка — это не работа.

Мой директ не завален интимными фотографиями. Большинство сообщений начинаются так: «Ты, конечно, это не прочитаешь, но…». И я это не читаю дальше каждый раз. Тогда не пиши, если я это не прочитаю.

Есть одна девушка, которая в этом туре проехала за мной девять городов — от Сибири до Украины. Незаурядная ситуация. Около дома меня караулили, не знаю, как они узнали мой адрес. И это была не девушка, а парень. Я вышел в магаз, вернулся домой, сидел там полтора часа, потом вышел в такси прыгать, и он подошел. Я думаю, он увидел, что я заходил в этот подъезд и реально полтора часа ждал. А если бы я вышел завтра или через год? Но слава богу, я его больше там не видел.

О продюсерах:

Claude Money и Shumno — единственные люди, с которыми я работал над альбомом. Я долго общался с разными людьми, но именно в них я увидел определенный потенциал и звук, который хотел получить. То есть, допустим, Shumno очень круто справляется с холодной коммерческой стороной музыки. Claude же круто делает рэп-часть моего музла. В целом, мне просто нравятся минорные, при этом качающие мотивы.

Я написал Shumno года четыре назад, попросил бит, он скептически отнесся к этому. А потом, когда я переехал в Россию, написал ему, мы встретились на студии, посидели, и я написал в инсте, что мы начинаем работать над релизом.

С Claude тоже связался в интернете, как только переехал. Он скинул мне пару битов, в итоге начали вместе работать.

Битмейкерам не стоит мне писать, я сам их нахожу.

О музыкальной карьере:

Кого сейчас вообще интересуют музыкальные проекты, когда тобой занимается огромная команда людей? Это не интересно, не органично. Если, конечно, это не исключительный талант. Единственный вариант — добиться всего самому.

О планах на 2019:

Я еще не построил определенных планов. Я точно знаю, что от меня вряд ли стоит ждать полноценный релиз в этом году, потому что я высказал все, что у меня накопилось, на «Great Depression». Мне надо пройти определенный этап, чтобы знать, о чем говорить, но будут синглы весной-летом. Посмотрим, может, к осени я и дропну что-то более концептуальное, но это не точно.

В остальном, будут два больших столичных концерта: 27 апреля — Москва (Cition Hall), 28 — Питер (A2). Мы готовим сюрпризы, звучать я буду немного по-другому.

Естественно, у нас сейчас будет небольшой евротур. Я буду с концертом в Лондоне, Украине. В Минск мы, к сожалению, не попадаем, вернемся туда осенью. Осенью мы отправимся в большой тур городов на 50, и там будут все. Но до этого нужно дожить, пока что я буду делать музыку.