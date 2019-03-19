Marco-9 об альбоме «El Paso Marco», испанской эстетике и распаде объединения Bound

Marco-9 выпустил альбом «El Paso Marco» в феврале и уже готовит к выходу следующую пластинку, релиз которой намечен на май — об этом он рассказал в интервью STUDIO 21. Marco также объяснил, почему распалось объединение Bound, за что он любит испанскую эстетику и как появился его никнейм.

О знакомстве с хип-хопом:

Моя история с хип-хопом началась в 19 лет, когда трэп появился в России — я понял, что могу делать это дерьмо. Конечно, все выросли на кассетах Эминема, но я начал с A$AP Rocky и Young Thug, поэтому вся эта тема с Wu-Tang — не мое. Меня очень вдохновил Nessly треком «Pretty Bracelet», в то время это был гениальный трек по звуку.

Об объединении Bound:

Мы создали Bound — со мной был мой бро Jacques Franko и продюсер Fresco. Еще был мой кореш Delph, но он ничем особо не занимался в Bound. Потом мы взяли Rocket, нам понравился трек «Sangria», это было очень свежо. Мы начали работать, развиваться и помогать друг другу. Мы двигались вместе, потом появился OFFMi на горизонте — он снял свой первый клип, который меня впечатлил. Я сразу показал его ребятам и сказал, что он должен быть в нашей команде. Это было два с половиной года назад. Каждый материал, который у нас выходил, можно назвать пиком — каждый месяц новый взрыв.

К сожалению, объединение распалось. Но это больше конфликт Rocket и OFFMi, я старался не влезать в него. Я считаю, что какими бы ни были ссоры, нельзя выносить их в интернет. Rocket и OFFMi в то время многое значили для Bound, но было собрание, и пришлось выгнать OFFMi, потому что Rocket для нас значил намного больше. Не знаю, насколько приятно это слышать, но это так.

В плане отношений все осталось так же, но уже без эгиды Bound. Есть студия Shmoney Sound, на которой мы все вместе зависаем: Rocket, Fresco и все наши пацаны из Bound, кроме одного человека — OFFMi.

Всем ребятам я сейчас говорю, что если вы собираетесь делать творческое объединение, надо начинать его с крепкой дружбы, а не с творчества. В том случае, если все хотят, чтобы объединение росло.

О никнейме Marco-9:

Когда я начинал, мне нравилась очень быстрая читка, и я сравнил ее с оружием TEC-DC9. А имя Marco просто родилось в голове.

О Flava Creative Minds:

Началось всё с того, что я уволился с очередной работы — работал кладовщиком, официантом, продавцом-консультантом, даже сидел на телефонах по продажам. Но как-то в апреле я перекрылся и понял, что надо делать что-то серьезное. Я с детства чувствовал, что я творческий человек.

Я очень старался, записал хороший релиз. Есть такой хороший человек Отар — бывший менеджер Enique, если я не ошибаюсь — он свел нас с Жаком Энтони, и Жаку понравился мой материал. Мое сегодняшнее положение — это выход в топ.

О работе над музыкой:

Все зависит от вдохновения. Самые крутые треки пишутся буквально за полчаса — час, потому что если есть бит, который тебя вдохновляет, то все делается очень быстро. Если трек пишется долго, скорее всего, он будет проходной.

Об альбоме «El Paso Marco»:

Строка «El Paso Marco» была давно, но вспомнил я про нее только сейчас. Еще я вдохновился сериалом «Narcos», провел параллели со своей жизнью, и так получился этот идейно-скомпонованный альбом. Кроме того, я прочитал историю Пабло Эскобара.

Лично для меня лучший трек — это «Скучно», но людям, скорее всего, понравятся другие, менее лиричные треки.

На самом деле, этот материал лежал у меня с сентября. Я не выпускал его, потому что понимал, что для выхода альбома мне нужна поддержка дистрибуторов.





О фитах на альбоме:

Было время, когда Bound тесно общался с «РНБ Клубом». Сейчас такого нет, только OFFMi возможно общается с пацанами. С Lil Krystalll и Платиной мы особо не общаемся, а Lildrughill и Rocket — это наши ребята, мы каждый день зависаем на студии Shmoney Sound. Что касается Enique, я понимал, что мне нужен какой-то R&B-трек, полегче, и я решил его позвать.

О планах на 2019 год:

Скоро будет новый альбом — в мае, примерно после праздников. Думаем по поводу осеннего тура. Если он будет, то мы подготовим мерч, чтобы фаны могли носить нашу броню.